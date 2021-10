Pdte. argentino: No vamos a comprometer el futuro por el FMI

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el marco de la conmemoración por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, expresó este miércoles que la nación no va a comprometer su futuro por pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si no llegamos a un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos arrodillar, no vamos arriesgar nuestro futuro para pagar una deuda con el Fondo. Las discusiones con los acreedores son difíciles, quisiera que la prensa en vez de exigir un acuerdo, le exija al Fondo que se haga responsable por darle a la Argentina una deuda que no se podía pagar", indicó el presidente Fernández.

El jefe de Estado recordó que cuando expresidente Kirchner tomó la batuta del país, se encontró un panorama similar a la actual, marcada por un endeudamiento con el Fondo y con una crisis sociopolítica, "cuando llegamos con Néstor, Argentina tenía una deuda de 150.000 millones de dólares y ahora, nosotros recibimos 100.000 millones de dólares de deuda con privados", agregó.

"Tuvimos un Gobierno (aludiendo a Mauricio Macri) que festejó endeudar a la Argentina por 100 años, la deuda se paga en 16 años y lo restante corresponde a intereses que ustedes deben pagar arriesgando su futuro", explicó el mandatario.

Siguiendo con el proceso de negociación con el FMI, el presidente Fernández detalló que se pagará el dinero con lo que se puede, pero sin arriesgar el bienestar de la población, "los acuerdos que por el momento hemos alcanzado, les han ahorrado al país casi 38.000 millones de dóles, esos acuerdos exigen peleas y discusiones", acotó.

"A mi no me preocupa lo que digan, voy a pelear todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el Fondo cuando sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina (...) Nada es más importante que sacar del poso de la pobreza a los argentinos, porque somos un país posible si ponemos sobre el desarrollo a todos sin exclusión", sentenció el jefe de Estado.

El presidente Fernández recordó que la experiencia con Néstor da las herramientas para afrontar la situación crítica que dejó el Gobierno de Macri, "tenemos los mismos problemas de antes, debemos recordar esos años de Néstor para que nos sirva de guía y salgamos de este laberinto. Debimos afrontar una pandemia que afectó a toda la humanidad y lo que prevalecimos fue la salud y preservar que no se propagara el contagio y fortalecer un sistema de salud que encontramos deteriorado", añadió.

"La salud no es del mercado, es un tema del Estado. Es definitivamente una obligación garantizar la salud, el mercado muchas veces favorece a que pocos ganen y muchos se compliquen. Lo difícil es darle salud a los que no tienen cómo pagarla y eso no lo hace el mercado", sentenció el mandatario.

El jefe de Estado recordó el legado de Néstor Kirchner, quien reivindicó los derechos fundamentales de los argentinos sin exclusión, "Néstor es un guía, es la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver lo que significó para la historia de Argentina, ese extraordinario presidente que la democracia dio", concluyó.