Pdte. argentino denuncia campaña mediática contra su Gobierno

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció este sábado que los grandes medios de comunicación en el país, se han convertido en grandes máquinas para fabricar noticias falsas.

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio en una entrevista que ofreció a un medio nacional, donde abordó el rol de los monopolios mediáticos y su actuación en los meses que lleva como presidente de Argentina.

En ese sentido, el Alto mandatario apuntó que desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2019 "ha tenido que lidiar con todo tipo de operaciones en su contra", a través de diversos comentarios y editoriales con los cuales buscan una ruptura de la unidad.

El Jefe de Estado argentino expresó que su caso "le dicen de todo", debido a que esos medios "son una máquina de fake news (noticias falsas)", a lo cual añadió: "no me importa lo que digan. Me importa que después no aparezca un trabajador a decir que lo abandonamos".

Para argumentar su postura, el presidente Fernández destacó que su Gobierno se encuentra inmerso en hacer lo que prometió durante la campaña electoral: "Un proyecto de transformación que cuenta con el respaldo de millones de argentinos" y que si recibían críticas al respecto "es porque estamos haciendo las cosas bien", dijo.

No obstante el panorama actual, Fernández agradeció el respaldo de la mayoría de argentinos que sienten que les importa los que les pasa a los otros y agregó que es parte de un proyecto que representa a millones de compatriotas "a los que nos duele el otro", según sus palabras.