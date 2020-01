Marcelo D´Alessio cuestiona caso contra CFK y el kirchnerismo

Marcelo D’Alessio, un personaje polémico en Argentina, en prisión desde hace un año, acusado de espionaje, manifestó que si dice lo que sabe “se caen las cuatro causas que abrió la justicia macrista contra el kirchnerismo y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

El llamado operador judicial, y falso abogado, precisó: "no doy más, la verdad es que tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa. Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas con el kirchnerismo, más la causa que tiene la expresidenta".

D´Alessio, operador judicial, falso abogado y espía relacionado a la AFI, preso en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, puntualizó que si prestara su declaración, el llamado "caso de los cuadernos" se caería por completo.

"Digo es que yo tengo datos, presenté los datos, si los tiene (el juez) ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la ruta del dinero K, para la obra pública, para el GNL"

"Digo es que yo tengo datos, presenté los datos, si los tiene (el juez) ya debería haber una lluvia de nulidades pedidas para la ruta del dinero K, para la obra pública, para el GNL", indicó D´Alessio, en declaraciones a una radio local, la primera vez que habla desde la prisión de Ezeiza.

El falso abogado detenido por espionaje ilegal lleva más de 300 días preso desde la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien lo llevó a la Justicia acusándolo de pedirle dinero para no ser incluido por Stornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

El Juzgado Federal de Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla investiga la posible conformación de una asociación ilícita integrada, entre otros, por Marcelo D’Alessio y los excomisarios de la Policía Bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

Además, según el propio Ramos Padilla confirmó en un escrito de principios de mayo, en la mis causa nº 88/2019 del registro del Juzgado federal de Dolores están “imputados y/o querellados” el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadio, las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y la diputada del Parlasur Mariana Zuvic.

Padilla viene investigando una extensa red de espionaje ilegal en el que se establecieron vínculos entre legisladores nacionales, funcionarios judiciales, periodistas, integrantes de los servicios de inteligencia y sectores de las fuerzas represivas.

La información que se va conociendo echa luz sobre un sistema que se sostiene desde hace décadas, transcendiendo a todos los gobiernos.

Sobre la acusación contra Cristina Fernández, ahora vicepresidenta de Argentina, se conoce que se montó una estrategia para relacionarla con sobornos, mediante la obtención de obra pública, en el llamado "caso de los cuardenos".

D´Alessio está detenido hace casi un año por integran una red de espionaje ilegal para intervenir en causas políticas y chantajear a empresarios.

Aunque no aclaró cuáles son las cuatro causas puntuales, sí reconoció que una de ellas sería la llamada “de los cuadernos”.

Después de que el juez federal Ramos Padilla rechazara la posibilidad de considerarlo como “testigo arrepentido”, lo que le hubiera permitido una serie de beneficios, D´Alessio ruega que al menos le concedan una semana de prisión domiciliaria.

"Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa".

Por la misma causa fue procesado el fiscal federal Carlos Stornelli, a quien el juez Ramos Padilla consideró integrante de la red de espionaje ilegal, con participación en numerosos ilícitos.