Denuncian violación grupal a una joven en Palermo, Argentina

Movimientos feministas y organizaciones populares en Argentina denunciaron este miércoles la violación grupal contra una joven de 20 años en la zona de Palermo, hecho suscitado en el interior de un auto el pasado lunes por seis jóvenes.

El Colectivo Ni Una Menos indicó que gracias a una vecina se pudo denunciar a los violadores. “Los vecinos poniendo el cuerpo para frenar la agresión es parte de lo que cambiamos con la lucha colectiva”, refirió la plataforma feminista.

Al mismo tiempo, la colectividad exigió “que se rompa de una vez ese pacto patriarcal que alienta agresiones en grupo y complicidad en el silencio”. Por su parte, el Frente Darío Santillán se posicionó en contra de las continuas violaciones contra las mujeres y la justicia.

“La violencia machista no cesa: una mujer fue secuestrada y violada en grupo en Palermo. En un auto, a plena luz del día, cuatro hombres violaron a una mujer, mientras dos oficiaban de campana. Fue otra mujer la que se dio cuenta de la situación y llamó a la policía. Como tardaba en llegar, decidió intervenir con su compañero, para detener el ataque”.

El Frente político denunció que la Policía tardó en llegar al sitio y atender a la víctima, “la justicia se equivoca y el Estado sigue estando ausente cuando violan a una mujer a plena luz del día. Hay que avanzar ahora, ya no podemos ni queremos esperar más. La reforma judicial es urgente, la acción por nuestras vidas también”, al precisar el colectivo que la justicia acusa a los responsables de abuso sexual y no de violación, por lo cual no tendrían la pena máxima, aunque todavía no se ha realizado el juicio.

La violación grupal a plena luz del día, en un barrio céntrico, demuestra que muchos varones siguen pensando que las mujeres son cosas. Y que con esas cosas pueden hacer lo que quieran.

Por otra parte, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, instó a la solidaridad y al Poder Judicial celeridad en el caso, "no es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, acotó.

Los violadores, que tienen entre 20 y 24 años de edad fueron identificados como Ángel Pascual Ramos, Tomás Fabián Domínguez, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, Ignacio Retondo, Steven Alexis Cuzzoni y Franco Jesús Lykan.

Datos de la plataforma feminista Latfem confirman que cada año la cantidad de hechos de violencia sexual que se denuncian en la Argentina son alrededor de 16.000, y de acuerdo a las cifras de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) el 87 por ciento de las víctimas no realizó la denuncia.

La apuesta desde Latfem a una semana de un nuevo 8 de marzo (8M) es por una “justicia transfeminista y preguntamos ¿qué marcos institucionales le da a las sobrevivientes la sociedad, la justicia y el Estado para que puedan reponerse a una situación de violencia sexual? ¿Qué contención le estamos ofreciendo las feministas y la opinión pública en general?”.