Argentina busca reestructurar su deuda en forma integral

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, afirmó que "lo que estamos planteando no es solamente no pagar por este año o el próximo, sino una reestructuración de deuda integral".

En entrevista con el portal El Cohete a la Luna, Guzmán indicó que el país no está en condiciones de pagar su deuda.

"El coronavirus afecta a todo el mundo. Pero Argentina ya enfrentaba una carga de deuda insostenible. Necesitaba un proceso profundo de reestructuración de su deuda ya antes del coronavirus", indicó Guzmán.

"Argentina entra en unos costos de financiamiento que son prohibitivos porque ha tomado deuda a tasas que hoy no puede enfrentar", manifestó.

"No es que podíamos pagar algo antes y no podemos ahora. Ya no podíamos. Y estamos proponiendo no pagar nada en los próximos tres años y un cupón del 0.5 por ciento en 2023", detalló.

"Argentina no podía pagar nada, porque estaba viviendo una crisis macroeconómica, social y de deuda muy profunda antes del coronavirus. No es que podíamos pagar algo antes y no podemos ahora. Ya no podíamos", enfatizó.

En ese marco, Guzmán sostuvo que el país "ya está en una situación de virtual default". Si "la oferta es aceptada se habrá resulto un problema. En caso contrario, ya considerábamos que estamos en un virtual default, tenemos un plan para eso".

Default o suspensión de pagos es un término utilizado en finanzas para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda.

"Argentina ya no está recibiendo crédito externo" , apuntó. "No es que va a dejar de recibir. No lo está recibiendo y no pensábamos que lo iba a recibir", detalló.

Según el ministro de Economía, el gobierno nacional ya está aplicando un programa "que asume que no hay crédito externo". "No es una cuestión de Plan A o B", remarcó.

Guzmán remarcó que llegar a un acuerdo para evitar el default "abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación".

"En el contexto del coronavirus, los plazos han cambiado. Nos parece insensato hacer política económica sobre la base de sueños e ilusiones. Hay que hacerlo sobre la base de la realidad", señaló.

Argentina ha presentado una propuesta a sus acreedores privados que consiste en una quita de 3.700 millones de dólares de capital, equivalente a 5.4 por ciento, y una reducción de 37.900 millones de dólares en intereses, igual a un recorte de 62 por ciento. En total el recorte nominal será de 41.600 millones.