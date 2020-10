Centro Cultural Borges celebra nuevo aniversario en Argentina

El Centro Cultural Borges (CCB) de Argentina celebra este mes de octubre 25 años desde su fundación, por lo que su personal ha organizado una programación repleta de arte en ocasión del natalicio.

El programa establecido por los trabajadores del CCB resalta dos interesantes exposiciones visuales que reflejan la función de la institución dedicada a revalorización del arte y la cultura nacional e internacional en Buenos Aires.

"El 18 de octubre de 1995 se inauguró el Centro Cultural Borges con la participación de destacadas personalidades de la cultura y las exposiciones “Art From Argentina”, proveniente del Museo de Arte Moderno de Oxford y “Zoologías Fantásticas” de Jorge de la Vega...", es el párrafo introductorio de un mensaje publicado por la entidad en sus redes sociales con motivo sus 25 años de vida.

Además, se hace un breve recuento de las exposiciones de artistas argentinos y de otras partes del mundo que ha albergado su espacio "donde conviven las artes visuales, la música, la danza, las artes escénicas, y talleres de distintas disciplinas", según el documento difundido por el CCB.

Por otra parte, los organizadores del espacio cultural presentan dentro de su programa aniversario la muestra titulada "Memoria", que de acuerdo al comunicado, consiste en una retrospectiva del artista estadounidense y fundador del Movimiento de Vanguardia NO! Art, Boris Lurie, junto al Museo Judío de la capital de Argentina.

"Boris Lurie, quien nos dejó un gran legado y ante la diversidad jamás bajó los brazos, nos alentó a seguir adelante bajo toda circunstancia, para difundir los valores por los que luchó y debemos luchar: NO al olvido; NO al consumismo; NO a la discriminación; NO al capitalismo; NO al no conocer la verdad; No al arte para unos pocos", refiere el CCB.

La entidad argentina comparte en el marco de sus 25 años, la exposición La Ventana Interior, del artista multidisplinario francés, Ramuntcho Matta, quien es fundador y director de otra casa dedicada al arte contemporáneo, el Centro Cultural Lizieres, en Francia.