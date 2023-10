Bullrich anuncia apoyo a Javier Milei para balotaje argentino

La excandidata de la coalición opositora argentina Juntos por el Cambio , Patricia Bullrich, apoyará al candidato de La Libertad Avanza (extrema derecha) Javier Milei, con quien reconoció "diferencias", en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según anunció ella misma este miércoles.

En una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires junto a Luis Petri, quien la acompañó en la candidatura como aspirante a vicepresidente, la exministra de Seguridad con el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) dijo que no podían ser "neutrales" en el balotaje y que se encuentra "ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa", con lo cual desestimó pedir el voto en blanco.

No obstante, Bullrich negó tener "un acuerdo de Gobierno" con Javier Milei, si este alcanza la jefatura de Estado el próximo 19 de noviembre.

La excandidata dijo, en esa dirección: "no estamos en un pacto con Javier Milei. Decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó (...) Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo de Gobierno", aunque matizó que dijo representar únicamente a la fórmula que integró junto a Luis Petri, quien ratificó que "aquí no puede haber neutralidad" porque esta favorece al oficialismo.

Bullrich fue tercera (23,83 por ciento) en las elecciones celebradas el domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria (peronismo gobernante), Sergio Massa, se impuso con un 36,28 por ciento de votos, por delante del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien recibió un 29,98 por ciento.

Las declaraciones de Bullrich llegan luego que personeros de la coalición se desmarcaran en uno u otro sentido, ya sea por el rechazo abierto a Milei, como el llamado al voto en blanco, sin mencionar, de manera explícita su apoyo a Massa.