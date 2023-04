Presidente Fernández encabeza acto a 41 años de la Guerra de Malvinas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, encabezó este domingo el acto por el Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en conmemoración de los 41 años del inicio del conflicto.

"Fortalezcamos, más que nunca, nuestro compromiso con Malvinas. La lucha que emprendimos tuvo sentido y no terminó, vamos a seguir elevando nuestra voz, por vías pacíficas, hasta que el mundo nos escuche".

Fernández sostuvo hoy que se cometió una "enorme injusticia" al querer "invisibilizar" a los combatientes de la guerra de Malvinas.

”A partir del año 2003, con (presidente) Néstor (Kichner) a la cabeza, empezamos a poner a Malvinas como un tema central de la Argentina, porque lo que no era justo era seguir invisibilizando a nuestros héroes”, indicó.

Recordó que "El Gobierno que nos precedió (Mauricio Macri) firmó el Pacto Foradori-Duncan, en donde además le permitía al Reino Unido la explotación de todo el espacio marítimo circundante de Malvinas. Esas tierras son argentinas", manifestó.

Fernández encabeza este domingo el acto por el Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se realiza en Almirante Brown.

2 de Abril.-1982-2023 .-41 años no olvidar!!-

El dibujante entrerriano José Garay unió en lápiz a una Madre con su hijo caído en Malvinas. Emilia y junto a ella, su hijo Luis Roberto Fernández, caído en batalla

"Él estaba ahí"

Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas.

La ceremonia forma parte de los festivales y vigilias que se realizan en todo el país al cumplirse 41 años del inicio del conflicto bélico.

El acto tuvo lugar en la localidad de Malvinas Argentinas. El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el intendente interino de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y el diputado nacional Mariano Cascallares.

El presidente recordó que "cumplimos 41 años de aquella gesta del 2 de abril. Pero también este año, lamentablemente, se cumplen 200 años de usurpación inglesa sobre nuestro territorio".

��️ "En el G7 vino a verme Boris Johnson. Le dije que Malvinas no era un tema terminado, que en esas tierras tienen una colonia y no aceptamos más esas lógicas en este siglo. La reunión terminó inmediatamente". El presidente @alferdez en el acto a 41 años de la Guerra de Malvinas. pic.twitter.com/8ouKP9LNrK — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) April 2, 2023

"Eso nos obliga a ponernos más firmes que nunca, a redoblar nuestros esfuerzos ante los organismos internacionales para reclamar sobre la soberanía que es nuestra. Esas dos islas no son dos hermanitas perdidas en el Sur. Es territorio argentino. Sobre el que tenemos derecho los argentinos y las argentinas".

"En la última reunión del G-7, en Múnich, vino a verme el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Me saludó con una gran simpatía y se puso a hablarme de todos los negocios que podíamos hacer en la Argentina a través del litio, el petróleo, el gas, el hidrógeno verde".

"Cuando lo escuché, con toda paciencia, le dije 'todo bien, pero antes hay que hablar de Malvinas'", contó Fernández.

"Entonces él me contestó 'Eso es un tema terminado'". No, no es un tema terminado. Ustedes están usurpando esas tierras, ahí tienen una colonia, y en el siglo XXI no aceptamos más lógicas colonialistas",

".. así que si quiere hablar conmigo y con la Argentina empecemos a hablar de qué modo nos devuelven las islas. La reunión se terminó inmediatamente. No había nada más de qué hablar", añadió.