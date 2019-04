La organización Abuelas Plaza de Mayo anunció este martes la hallazgo de la nieta 129, desaparecida durante la última dictadura ocurrida en Argentina (1976-1983).

La información fue difundida mediante la cuenta Twitter de las Abuelas, quienes convocaron a una rueda de prensa en su sede a las 17H30 (hora local).

"Esta vez se trata de una nieta cuyo papá sobrevivió a la dictadura, y tiene hermanos. Ellos estarán en la conferencia para contar detalles sobre la mamá de y la búsqueda que hoy concluye", indicaron en un texto.

Las abuelas de Plaza de Mayo anuncian la aparición de Soledad la nieta número 129. Hija de Norma Sintora y Carlos Sorsona. Su madre esta desaparecida. Memoria, Verdad y Justicia. @EdicionCteleSUR #abuelas #AbuelasDePlazaDeMayo pic.twitter.com/lDSnDNn0zW — Edgardo Esteban (@edgardotlsur) 9 de abril de 2019

Los padres de la joven, quien fue identificada como Soledad, son Norma Síntora y Carlos Sorsona. Además, tiene dos hermanos, Marcos y Martín. Su madre fue secuestrada durante la dictadura y aún se encuentra desaparecida.

"Me pasé miles de noche sin dormir esperando este momento y quienes me conocen saben que es cierto. Como sabía que podía ser cierto que este momento no llegara, para evitar que me destruyera, me fui poniendo una coraza", expresó su padre.

Según los datos recabados, la nieta reside en España y planea viajar a Argentina para conocer a su familia, tras sumarse a la búsqueda junto a la organización.