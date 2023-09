Palestina acoge histórica visita de embajador de Arabia Saudita

الوزير المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير #المملكة_العربية_السعودية والقنصل العام في القدس غير مقيم لدى #دولة_فلسطين ���� ����



Minister Malki receives a copy of the credentials of the non resident Ambassador of #Saudi_Arabia and the Consul General in Jerusalem, to the… pic.twitter.com/kpImze6swu