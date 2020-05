Anuncian concurso infantil de máscaras sanitarias en Brasil

La ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, anunció este jueves en una rueda de prensa la apertura de un concurso nacional infantil basado en la fabricación de máscaras para protegerse del nuevo coronavirus.

Los niños concunsartes deberán fabricar sus propias máscaras sanitarias contra la Covid-19, con la mayor creatividad posible, para intentar quedar entre los 50 mejores diseños que serán premiados por el Gobierno brasileño.

La ministra Alves resaltó que los tres infantes que elaboren las mejores mascarillas protectoras, recibirán un premio extra en Navidad, ya que "conocerán Brasilia y tomarán un café con la primera dama", además de efectuar una visita a la sede del Gobierno, el Palacio del Planalto.

Fosa común de muertos por Coronavirus en Brasil https://t.co/63jlCP2vWN — Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) May 7, 2020

Cabe destacar que las cifras de coronavirus en Brasil actualmente se encuentra en plena fase creciente de casos, sumando más de 600 diarios en los últimos días, y según el Ministerio de Salud brasileño, hasta este miércoles había más de 8.500 fallecidos y 125.000 personas infectadas.

Por otro lado, en la rueda de prensa en la cual se dio el anuncio sobre el concurso infantil de tapabocas, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, quien lució una mascarilla alusiva se propuso informar sobre la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro para evitar la propagación de la Covid-19 entre las personas sin hogar.

Sin embargo, Alves expresó no contar con datos precisos sobre este otro asunto de los habitantes de la calle infectados con coronavirus en Brasil, manifestando que "me preguntarán: ¿son muchos, ministra? No, no son muchos, ¿por qué? Nadie les besa, nadie les abraza… ahí está, desgraciadamente".