AMLO rechaza revisión patrimonial de ciudadanos mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó este martes durante la conferencia de prensa matutina la propuesta de otorgar facultades al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con el objetivo de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los ciudadanos.

En ese sentido, el mandatario consideró incorrecto el planteamiento del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), toda vez que la información patrimonial de los mexicanos debe de mantenerse en reserva y aludió que la obligación de presentar informes de rendición de cuentas financieras es exclusivamente para los servidores públicos.

Asimismo, AMLO manifestó que el reporte público de los funcionarios estatales coopera con la reducción de la desigualdad social, visibilizando el desarrollo de las contrataciones e impidiendo negocios ilícitos.

“La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable” aseguró el presidente.

#ConferenciaPresidente | Martes 19 de mayo de 2020. https://t.co/w7SsplMV1u — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 19, 2020

El jefe de Estado también aseveró que el Gobierno trabaja en aras de construir una sociedad justa e igualitaria, minimizando el consumo de artículos ostentosos que no llegan al alcance de las comunidades menos favorecidas.

“Se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya derroche, que no haya ostentación, que se le baja al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo, extravagantes” afirmó AMLO.