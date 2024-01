AMLO se niega a indultar a asesino de candidato presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó indultar a Mario Aburto Martínez, asesino confeso y único procesado por el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994, a pesar de la solicitud del hijo de la víctima, Luis Donaldo Colosio Riojas.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de México confirma encubrimiento en caso Luis Colosio

El ahora alcalde de Monterrey y candidato al Senado por Movimiento Ciudadano invitó al presidente mexicano a indultar al sicario para que su familia y México “terminen de sanar” por el magnicidio, pues lamentó que durante cada temporada electoral los candidatos busquen sacar ventaja política al asesinato de su padre.

En su habitual conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que se trata de un asunto de Estado, pues fue el asesinato de un candidato presidencial en plena campaña, por lo que no debe haber impunidad, mientras aseguró que no tiene la intención utilizar “una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros”.

#Mañanera|| “No puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere saber nada de esto, pero se trata de un asunto de Estado. Yo no voy a dar carpetazo”; rechaza AMLO petición de Luis Donaldo Colosio para indultar a Mario Aburto. pic.twitter.com/Wbqcm3pp1X — El Chamuco (@El_Chamuco) January 30, 2024

“Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo el país, se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la república, ningún crimen se debe de permitir, pero repito, este es un asunto de Estado”, reflexionó el gobernante.

“También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, me pide que yo indulte, quiero contestar que no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar, y yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así”, concluyó el jefe de Estado.

��#ÚLTIMOMOMENTO El Presidente @lopezobrador_ negó indultar a Mario Aburto, presunto asesino de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI, pues de hacerlo se detendrían las investigaciones en torno al caso y se daría “carpetazo” a un “evidente encubrimiento” de un… pic.twitter.com/7x7HLKZmSq — Revista Polemón (@revistapolemon) January 30, 2024

El mandatario mexicano resaltó algunos elementos del proceso impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), en especial las revelaciones sobre la existencia de un segundo tirador, presuntamente el exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, asignado a cubrir al candidato durante su campaña.

Para López Obrador es importante no indultar sin más al asesino, pues su versión de los hechos jamás ha sido escuchada y este afirma que fue torturado para confesar el crimen. Según los investigadores de la FGR, se comprobó que Sánchez Ortega disparó un arma de fuego y además presentaba en su ropa rastros de sangre del grupo sanguíneo de la víctima.