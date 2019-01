AMLO afirma que investigación de la explosión se hará en total transparencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que llevará las investigaciones sobre la explosión del ducto de gasolina en el estado de Hidalgo bajo total transparencia y hasta sus últimas consecuencias.

La investigación sobre los lamentables hechos en #Tlahuelilpan continúa de manera transparente.



En el #GobiernoDeMéxico ofrecemos oportunidades de trabajo y bienestar a quienes históricamente se les ha negado — que nadie tenga que dedicarse a actividades ilícitas por necesidad. pic.twitter.com/4zyuig1eRx — Gobierno de México (@GobiernoMX) 20 de enero de 2019

“Sí es acto de sabotaje porque se está enfrentando a los que se dedican a estas actividades ilícitas. Nosotros no descartamos ninguna posibilidad. Corresponde a la Fiscalía General (de la República) la investigación con absoluta libertad e independencia. Vamos a que se sepa la verdad y se castigue a los responsables”, expresó el mandatario mexicano en su segunda conferencia del sábado sobre la explosión de una toma clandestina en el municipio de Tlalhuelilpan, Hidalgo.

López Obrador destacó su decisión de transparentar el proceso para llegar a la verdad y ratificó que las víctimas y sus familiares tendrán el apoyo del Gobierno, “porque es muy doloroso. Estamos hablando de pérdidas de hijos, de esposos; quedan viudas, quedan huérfanos y es gente muy pobre, esa es la desdicha de esto, es la gente más pobre”.

“Por eso, no se trata de señalar, de acusar así, a la ligera. Hay que ver las circunstancias en las que se dan las cosas y por eso repito lo de la mañana: nosotros vamos a enfrentar estos problemas atendiendo las causas. Si hay trabajo, si hay bienestar, va a haber paz, va a haber tranquilidad en el país”, comentó López Obrador.

En su alocución AMLO, indicó que seguirá con la estrategia de combate al robo de combustible, “porque no queremos relaciones de complicidad. El gobierno no va a establecer componendas, ni relaciones de complicidad con nadie. El gobierno va a actuar con rectitud y con honestidad, cero tolerancia en cuanto a la corrupción y a la impunidad”.

El gobierno actuará con rectitud; no vamos a ceder en la estrategia contra el robo de combustible. No habrá cuarta transformación si damos marcha atrás: ⁦@lopezobrador_⁩ #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/P1VNeQSHKO — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 20 de enero de 2019

“En las circunstancias más dolorosas y difíciles no vamos a ceder. Tenemos que limpiar al país de corrupción, si no, no vamos a salir adelante. Nos lo van a reclamar nuestros hijos, nuestros nietos. No va a haber Cuarta Transformación si damos marcha atrás”, explicó López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador resaltó la conducta de los efectivos del Ejército mexicano antes de la explosión “porque nosotros no podemos enfrentar estos actos con medidas coercitivas. No podemos reprimir, porque el detener significa, en un momento dado, desatar una represión”.

El #PresidenteDeMéxico expresa su reconocimiento al Ejército Mexicano por hacer prevalecer el orden frente a los lamentables hechos en #Tlahuelilpan



El #CompromisoConLaVerdad del #GobiernoDeMéxico es permanente: se irá dando a conocer cómo sucedió realmente la explosión. pic.twitter.com/Uf0m7cqDfe — Gobierno de México (@GobiernoMX) 19 de enero de 2019

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, mencionó que las primeras diligencias arrojan la hipótesis de que el movimiento de ropa de contenido sintético, que genera reacciones eléctricas, pudo ser la causa de la explosión en la toma clandestina de Tlalhuelilpan, Hidalgo.

La explosión de una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos en el estado de Hidalgo, el pasado viernes dejó -hasta el momento- 75 muertos y 74 heridos.

