Agencia Prensa Latina cumple 61 años al servicio de la verdad

La agencia informativa Prensa Latina celebra este martes el aniversario 61 de la salida de su primer despacho de noticias, manteniéndose fiel al periodismo comprometido con la verdad y las ideas latinoamericanas que defendió desde sus inicios.

LEA TAMBIÉN: Lamentan fallecimiento del Comandante sandinista Edén Pastora

Prensa Latina fue resultado de la llamada Operación Verdad, realizada tres semanas después del triunfo de la Revolución Cubana con el objetivo de reunir a centeneras de periodistas de América Latina, el Caribe y Estados Unidos en La Habana para divulgar la verdadera realidad del país tras el 1 de enero de 1959.

Una campaña de falsas noticias y difamaciones por las grandes agencias internacionales de noticias, ensombrecía la naciente Revolución Cubana en el extranjero.

#PrensaLatina: 61 años de honesto servicio a la verdad, fundada por Che y Massetti. Primera voz de los sin voz desde América Latina y el Tercer Mundo. Siguen haciendo historia en la era de la multimedia. Siguen honrando al mejor periodismo latinoamericano #SomosCuba pic.twitter.com/poQyqkZRhS — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 16, 2020

El Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, se dirigió a los profesionales reunidos en aquella ocasión.

“Nosotros no tenemos cables internacionales y a ustedes, los periodistas latinoamericanos, no les queda más remedio que aceptar lo que les diga el cable que no es latinoamericano. Si me permiten decir algo que considero tengo el derecho de decir, por cuanto afecta los intereses de mi patria, les digo que la prensa de América Latina debiera estar en posesión de medios que le permitan conocer la verdad y no ser víctimas de la mentira”, aseveró el líder de la Revolución Cubana el 22 de enero de 1959.

De aquellas palabras se desprendieron los hechos que pusieron manos a la obra. En aquellas jornadas fueron las del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti y el uruguayo Carlos María Gutiérrez, los principales en organizar las bases de la agencia.

El propósito era más que evidente: difundir información a los pueblos de América Latina así como su propia realidad ante la hegemonía de las grandes agencias cablegráficas. Con un equipo de 20 periodistas, además de traductores y técnicos, bajo la dirección de Jorge Ricardo Masseti echó a andar la obra.

La labor de la agencia informativa #PrensaLatina en la batalla mundial contra la desinformación fue destacada #Hoy aquí por el revolucionario salvadoreño Medardo González.#AlServicioDeLaVerdad #61AñosPL pic.twitter.com/TdzITyIs0Q — PL Agencia Prensa Latina (@PLprensalatina) June 16, 2020

El 16 de junio de 1959 saldrían las primeras noticias bajo golpes de máquinas de escribir, ilustradas con las fotos en blanco y negro de entonces, que luego le dieron la vuelta a todo el continente, gracias a los teletipos y a sus corresponsalías inaugurales en México, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Paraguay, Bolivia, Brasil, y Ecuador, de las que se nutría el flujo informativo.

El nombre de Gabriel García Márquez estaría vinculado al trabajo de aquellos primeros años como corresponsal en Bogotá y Nueva York; mientras la verdad divulgada enfrentaba el ataque de consorcios mediáticos que le auguraron corta vida.

Sin embargo, Prensa Latina llegó al aniversario 61, siendo expresión de la vocación latinoamericanista de la Revolución Cubana, dándole voz a los excluidos y ofreciendo una visión diferente, crítica y revolucionaria de aquella que difunden las transnacionales de la comunicación al servicio del capital.