Autoridades afganas evalúan formar un Consejo de Gobierno

از حرکت شجاعانه و میهن دوستانه مردم با عزت کشورم در نقاط مختلف بخاطر برافراشتن پرچم ملی برضد گروه نیابتی طالب ابراز حرمت ، حمایت و قدردانی می نمایم. شماری درین راه با عزت شهید شدند

Salute those who carry the national flag & thus stand for dignity of the nation & the country.