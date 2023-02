Responsabilizan al Estado ecuatoriano en feminicidio de María Belén Bernal

Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, aseveró este viernes que el Estado ecuatoriano también es responsable del feminicidio de su hija, ocurrido el 11 de septiembre de 2022.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de Ecuador acusa a expolicía de feminicidio

En el programa En Clave Política, transmitido por teleSUR, Otavalo expresó que “se toparon con una madre que no sabe sólo llorar, sino que sabe exigir los derechos que nos tiene que dar el Estado. A mi hija la mataron dentro de una institución policial en Ecuador y por eso el Estado es responsable”.

Al catalogar al Gobierno de indolente y subrayar que asesinaron a su hija en la Escuela Superior de la Policía, en Quito, Otavalo se cuestionó dónde están las instituciones que dan acompañamiento ante el feminicidio de su hija.

��️Caso #MaríaBelénBernal: "Cuando el Pdte. @LassoGuillermo destituye al exministro @CarrilloRosero recién ahí acusó a la policía que ni siquiera tenía un plan de búsqueda", dice @elizabethotaval en @teleSURtv pic.twitter.com/n3u3lzOgTC — En Clave Política (@EnClavePolitik) February 25, 2023

Denunció y cuestionó el rol desempeñado por la policía ecuatoriana y el también exministro del Interior Patricio Carrillo, y declaró que “desde el día uno la policía de Ecuador cubrió cada paso que Germán Cáceres daba”.

Elizabeth Otavalo refirió además que el Estado debe hacer una investigación transparente, pues solo hay dos involucrados de acuerdo a las indagaciones: el feminicida Germán Cáceres y un teniente que estaba en la habitación contigua, por lo que se preguntó “dónde están los demás”.

��️Caso #MaríaBelénBernal: "El femicidio de mi hija fue una pieza clave para tratar de negociar y tapar otros procesos que la Policía de #Ecuador estaba ocultando", enfatiza @elizabethotaval en @teleSURtv pic.twitter.com/E13jIcRTfU — En Clave Política (@EnClavePolitik) February 25, 2023

Específicamente sobre la denuncia de Germán Cáceres ante la desaparición de María Belén Bernal, quien era también su pareja, Otavalo fundamentó que la policía cubrió cada paso que él daba.

“Él no quiso poner la denuncia. Yo lo llevé. Y una subteniente era la que tomó la denuncia, cuando un grado militar considerado inferior al que poseía Cáceres no debe hacer este procedimiento. El Estado no da garantías de informarte lo que tienes que hacer cuando una hija desaparece”, manifestó la madre de María Belén.

��️Caso #MaríaBelénBernal: "Tenemos dos procesos en la Fiscalía de #Ecuador: uno por femicidio y otro por fraude procesal", señala @elizabethotaval en @teleSURtv pic.twitter.com/bDa1rdwVPO — En Clave Política (@EnClavePolitik) February 25, 2023

Sobre la implicación del exministro del Interior Patricio Carrillo, Elizabeth Otavalo refirió que él tiene responsabilidad total porque era el líder de un Ministerio, “el que da las órdenes”.

En este sentido, dijo que el presidente Guillermo Lasso es el que manda, el que controla y administra el Estado y Carrillo es la cabeza de la policía y de la escuela donde forman para “cuidar”.

��️Caso #MaríaBelénBernal: "Espero que la fiscal que lleva el caso por fraude procesal investigue a todo nivel", dice @elizabethotaval en @teleSURtv pic.twitter.com/o2jYOF6Y4C — En Clave Política (@EnClavePolitik) February 25, 2023

“El feminicidio de María Belén, el caso de ella viene a ser una carta bajo el brazo para ocultar la corrupción que existe en nuestro país”, puntualizó Otavalo, quien cuestionó que la policía no tuviera un plan de búsqueda para encontrar a su hija cuando estuvo desaparecida.

Por otra parte, Otavalo refirió que hubo fraude procesal, ocultamiento, mentiras, “trataron de cubrir lo que no se puede, maquillar procesos”, dijo en relación a la actuación de la policía, el Ministerio y Patricio Carrillo.

Asimismo, valoró el rol de los plantones, los abogados, las organizaciones sociales, de derechos humanos y mujeres para buscar esos “pasos de verdad y justicia”. “Aquí estoy para gritar 'Ni una Menos', 'vivas nos queremos'”, reafirmó la madre de María Belén.

De igual manera, reconoció la violencia psicológica y física que ejerció Germán Cáceres sobre su hija, así como que va a ser la primera vez que se reconoce que es un feminicidio. “Para que no nos sigan matando”, dijo.

“Alzamos la voz para que no nos sigan matando, que no hay acompañamiento, que necesitamos políticas públicas, que debemos seguir gritando porque el Gobierno no defiende nuestros derechos”, alegó ante los desafíos de la sociedad ecuatoriana en relación a las mujeres y al patriarcado.