Rusia aboga por relaciones equitativas con todos los países

Rusia opta por las relaciones equitativas en base al respeto mutuo con todos los países y organizaciones sin excepción, señaló el canciller ruso Serguéi Lavrov al intervenir en el foro de los graduados del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

"Rusia realiza una política exterior activa que promueve una agenda unificadora y equilibrada que busca construir las relaciones equitativas y mutuamente beneficiosas con todos los Estados sin excepción", dijo.

>> Maduro y Putin se reúnen en Moscú y fortalecen cooperación

El ministro de Exteriores realiza una visita oficial a Astaná con motivo del 25 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Kazajistán.

The 4th International Forum of #MGIMO Alumni has just opened in #Astana. #Lavrov delivers a speech. pic.twitter.com/LJVQnUdObh