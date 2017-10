Rajoy denuncia crisis institucional en Cataluña ante el Congreso español

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, compareció frente al Congreso de los Diputados para hacer un balance de la situación en Cataluña, tras las declaraciones realizadas este martes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Durante su discurso, Rajoy aseguró que las autoridades catalanas carecen de legitimidad para proponer una declaración unilateral de independencia.

"Ni son ciertas sus razones ni son tantos sus apoyos: tienen los votos y la legitimidad para gobernar la comunidad autónoma, pero no para proponer una independencia unilateral o liquidar el Estatuto de Autonomía", aseguró Rajoy.

Tratan de imponer su proyecto azuzando a unos catalanes contra otros para buscar una legitimidad democrática de la que carecen #11Oct pic.twitter.com/RqaVjQfij5 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de octubre de 2017

El mandatario fue mas lejos y consideró que la consulta del 1 de octubre había sido una "farsa", ya que según Rajoy "no fue un ejercicio democrático", sino "un ejercicio contra la democracia".

"La democracia no se puede ejercer al margen de las reglas que lo ordenan, y allí donde son violentados es que no hay una democracia. Votar contra la democracia o al margen no es democracia", insistió Rajoy.

Lo que no es legal no es democrático.El referéndum fue un episodio para imponer la independencia que pocos quieren y a nadie conviene #11Oct pic.twitter.com/DSnSyUDzST — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de octubre de 2017

Durante su alocución en el Congreso, el mandatario indicó que los gobernantes catalanes usaron "su posición institucional" para realizar un "ataque desleal contra las instituciones y la convivencia".

Asimismo, Rajoy se negó a reconocer los resultados obtenidos durante el referendo.

"El referendo carecía de toda garantía democrática", aseguró el Jefe del Gobierno español, quien señaló que "pocos quieren" la independencia.

En cuanto a los cuerpos policiales, que ocasionaron cerca de 893 personas heridas durante la jornada de consulta del pasado 1 de octubre, Rajoy alabó la labor de los efectivos.

>> Rajoy requiere a Puigdemont que aclare si declaró independencia de Cataluña