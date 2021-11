Putin condecora a rescatistas de la explosión de una mina

Los seis rescatistas de explosión en la mina de carbón Listvyazhnaya, en el suroeste de Siberia, fueron condecorados por el presidente ruso, Vladimir Putin, de ellos solo Alexander Anatolyevich Zakovryashin, recibió la orden en vida.

“Olimos el gas y empezamos a salir, todos los que pudimos; al principio no nos dimos cuenta de lo que había pasado e inhalamos un poco de gas, explicó uno de los mineros rescatados, Sergey Golubin.

Asimismo, otro de los mineros, Rustam Chebelkov, rememerò: "Me estaba arrastrando y entonces sentí que me agarraba; extendí mis brazos hacia ellos, no podían verme, la visibilidad era mala, me agarraron y me sacaron; si no fuera por los rescatistas, estaríamos muertos”.

Врио главы МЧС России А.Чуприян выразил соболезнования родным и близким погибших шахтеров и горноспасателейhttps://t.co/ADotJnQhD0#МЧС #МЧСРоссии pic.twitter.com/TM7OHL9kzQ — МЧС России (@MchsRussia) November 26, 2021

Por su parte, Alexander Chuprián, ministro interino de Protección Civil, resaltó los equipos de respiración de los trabajadores solo están diseñados para cuatro horas de funcionamiento, y añadió que atribuyó con toda probabilidad la explosión de metano fue resultante de una chispa

En este sentido, el Servicio Federal de Supervisión Medioambiental, Tecnológica y Nuclear señaló que la mina había sido sometida el viernes pasado a las últimas verificaciones de seguridad, hasta abril, habían registrado 139 infracciones en la mina, entre ellas el incumplimiento de las normas de seguridad.

А.Чуприян провел экстренное заседание по происшествию на шахте «Листвяжная».

Продолжается поисковая операция.

На месте работает 173 человека, 39 единиц техники. Специалистами обследовано около 20 км подземных выработок. #МЧС #спасатели #шахта #Кемерово #Листвяжная pic.twitter.com/45hLIJ99SE — МЧС России (@MchsRussia) November 25, 2021

Así pues, la Fiscalía local ordenó el arresto de tres personas consideradas responsables de la tragedia; el director de la mina, su primer adjunto y el jefe de la galería en la que se produjo el accidente.

El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó la asistencia necesaria a los heridos, así como la entrega de 2 millones de rublos (27.000 dólares) como indemnización por parte de la dirección de la mina.