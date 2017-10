Puigdemont dice que Cataluña hará "lo que hemos venido a hacer"

En una entrevista televisada este domingo, Carles Puigdemont afirmó no tener contacto con el Gobierno central: "Tenemos que hablar de Cataluña y el Gobierno no quiere hablar de ello".

El presidente catalán, Carles Puigdemont, insistió este domingo en que aplicará "lo que dice la ley", en referencia a la votación del referendo independentista del pasado domingo 1 de octubre, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración 'unilateral' de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados", dijo Puigdemont en una entrevista televisada.

Asimismo, el político y periodista afirmó no tener contacto con el Gobierno central. "Ellos querrían que de este tema no se hablara. Si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer", dijo añadiendo que "lo que está pasando en Cataluña es real, les guste o no. Son millones de personas que han votado, que quieren decidir, tenemos que hablar de esto".

"¿De qué creen que hemos de hablar? ¿Por qué se piensan que la gente se mueve? La gente no se mueve y hace frente a la violencia policial por una reforma del modelo de financiación. Seamos honestos todos juntos. Tenemos que hablar de Cataluña y el Gobierno no quiere hablar de ello", dijo Puigdemont.

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana publicó este domingo un video asegurando que la independencia de Cataluña será declarada este martes 10 de octubre.