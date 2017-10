Más de un millón de niños viven en pobreza severa en España

Al menos un millón 400.000 niños en España permanecen en situación de pobreza severa, habitan en hogares sin calefacción durante invierno o no consumen los nutrientes necesarios, reveló este lunes una ONG en el marco del Día internacional para la erradicación de la pobreza.

"Si no hay empleo suficiente para todos o este no es de calidad, los hogares solo pueden salir de la pobreza a través de la protección social, pero en el caso de España la inversión es muy escasa y no se distribuye de manera equitativa. Tan solo una de cada tres familias en situación de pobreza recibe la prestación por hijo a cargo, de 24,25 euros al mes, que es del todo insuficiente para cubrir las necesidades", explicó Andrés Conde, director general de Save the Children.

España es uno de los países industrializados con una de las más altas tasas de pobreza infantil, de acuerdo a un estudio realizado en 29 naciones por la Oficina de Investigación de Unicef.

"Demasiados niños en España ya han pasado su infancia en medio de la recesión, la pobreza y la privación", @niki_bue https://t.co/3vBv8g5o7F pic.twitter.com/IlI4ilNX4I — UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) 13 de abril de 2017

El documento Los niños de la austeridad (Children of austerity) presentado en abril pasado por Unicef indicó que España es el tercer país de la Unión Europea que tiene las tasas más altas de pobreza infantil (40 por ciento).

El informe resalta que las políticas de recortes implementadas por el Gobierno español ante la crisis no han disminuido la pobreza en este sector vulnerable. La protección social está fragmentada, es poco equitativa y tampoco beneficia a los hogares con menos recursos.

Foto: Público

Estos recortes en materia de salud, educación y servicios públicos también afectan directamente a la población infantil.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno español vetó una proposición de ley solicitada por Unidos Podemos para erradicar la pobreza infantil, en la que proponía aumentar progresivamente la prestación por hijo a cargo, es decir, de 291 euros anuales hasta los 1.200.

�� El PP veta nuestra Ley de Prestación Económica por hijo a cargo y deja de lado a millones de niños y niñas ��https://t.co/kVTFBPBVkI — PODEMOS (@ahorapodemos) 6 de octubre de 2017

Para la diputada de Unidos Podemos, Ione Belarra, esta decisión del Gobierno demuestra su "profunda irresponsabilidad y su incapacidad" para aplicar políticas que mejoren la vida de los niños españoles.