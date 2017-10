El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y otros líderes independentistas firmaron este martes una declaración de independencia, cuya implementación quedará en suspensión, mientras se abre un diálogo de negociación con el Gobierno español de Mariano Rajoy,

"Constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", reza la declaración, reseña el diario digital Elnacional.cat.

El documento que anuncia la declaración de independencia de Cataluña fue firmado por los diputados de Junts pel Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), pero el texto no fue votado en el pleno de la Cámara catalana.

Entre los 62 diputados de Junts pel Sí estaban Puigdemont, los miembros del Govern y los independentistas de la Mesa del Parlament. Mientras que por la CUP estaban diez representantes.

El texto explica el inicio del proceso constituyente mediante las leyes de desconexión aprobadas a principios de septiembre en el Parlament: "Disponemos la entrada de la ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República e iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante".

La declaración de independencia resalta el diálogo "en pie de igualdad" convocado por Puigdemont: "Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”.

Más temprano este martes, Puigdemont, en su discurso en la Cámara catalana, propuso suspender los efectos de la declaración de independencia y abrir un diálogo con el Estado español tras los resultados del referendo del pasado 1 de octubre.

"No somos delincuentes, no somos locos, no somos abducidos, somos gente normal, que solo pide poner votar... No tenemos nada contra España y contra los españoles, al contrario, nos queremos entender mejor porque desde hace años la relación no funciona", aseveró Puigdemont ante el Parlament.

"No esperen de mi amenazas ni chantajes ni insultos, es bastante serio el momento", afirmó Puigdemont y añadió que está consciente de los efectos que tiene la situación en la Generalitat, por la violencia registrada en la jornada electoral del 1 de octubre que dejó casi 900 heridos agredidos por la Policía Civil, cuando intentaba impedir la participación.