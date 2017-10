La campaña antinuclear ICAN gana el Premio Nobel de la Paz 2017

La campaña internacional para prohibir las armas nucleares (ICAN por su sigla en inglés) fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017, por su empeño para que se evite progresivamente el uso de armas atómicas.

El Comité Noruego del Nobel decidió premiar a la ICAN por haber "dado un nuevo vigor y una nueva dirección a los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares".

ICAN, coalición de organizaciones no gubernamentales de alrededor de 100 países, fue elegida entre 318 candidaturas (217 individuales y 103 de organizaciones).

"La organización recibe el premio por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de esas armas", añadió la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen.

De igual forma, el Comité instó a las potencias que tienen armamento nuclear a iniciar negociaciones para completar dicha misión.

