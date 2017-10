La Nobel amistad entre el escritor Kazuo Ishiguro y el cine

La relación del nuevo Nobel de Literatura 2017, Kazuo Ishiguro, con el cine es natural. El artista ha dicho, por ejemplo, que los viejos escritores japoneses no influyeron demasiado en su forma de escribir, pero sí el cineasta Yasujiro Ozu, autor entre otras cintas de "Historias de Tokio".

Durante los años 80, Ishiguro escribió guiones para el canal de televisión Channel 4. Pero fue en 1993, cuando esta relación se consolidó luego que el realizador estadounidense James Ivory llevó su novela "Los restos del día" (1989) -ganadora del premio Man Booker- al séptimo arte.

La cinta, llamada "Lo que queda del día", fue nominada a ocho premios Oscar (incluyendo a Mejor Película y Mejor Director) y estuvo en las listas de las mejores de ese año. Curiosamente, Kazuo Ishiguro no participó en la adaptación (pero sí Harold Pinter, también Nobel en el mismo campo), pero sí fue a algunos rodajes.

El libro y el guión de la película no presentaban muchas diferencias: en los días de la Segunda Guerra Mundial, el mayordomo James Stevens (interpretado por Anthony Hopkins) deja ir a la señorita Kenton (el papel de Emma Thompson), el amor de su vida, por servir en forma infalible a Lord Darlington.

Asimismo, en 2003, Guy Maddin adaptó un guión original de Ishiguro para realizar "The saddest music in the world", y dos años más tarde el novelista escribió la historia de "La condesa blanca", cinta de James Ivory con Ralph Fiennes y Natasha Richardson, ambientado en el Shanghai de los años 30.

Su novela "Nunca me abandones" (1995), una ficción en que jóvenes son clonados para luego donar sus órganos, fue llevada al cine en el 2010 con guión del propio Kazuo Ishiguro y dirección de Mark Romanek. La protagonizaban Carey Mulligan, Keira Knightley y Andrew Garfield como los tres amigos que se conocían en el internado. Recientemente, en 2016, la televisión japonesa realizó además una serie a partir de esta narración.