Kazuo Ishiguro obtiene premio Nobel de Literatura 2017

La Real Academia Sueca de Ciencia informó este jueves que el escritor inglés de origen japonés, Kazuo Ishiguro, fue el ganador del premio Nobel de Literatura 2017.

A través de un comunicado, el organismo indicó que Ishiguro fue el ganador, porque en sus "novelas de gran fuerza emocional ha descubierto el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo".

Después de anunciar al ganador, un portavoz de la Academia se refirió a Ishiguro como una mezcla de "Jane Austen y Kafka".

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6