Justin Trudeau pide "normas laborales progresistas" en México

El primer ministro canadiense Justin Trudeau pidió, ante el pleno del Senado mexicano, que se adopten "normas laborales progresistas" en la nación latinoamericana, "socio natural" de su país.

En el marco de una sesión solemne efectuada el viernes, consideró necesario "asegurarnos que los trabajadores sean protegidos por normas laborales progresistas. Tienen que saber que los Gobiernos y sus empleadores los cuidan", en especial para la clase media.

What a tremendous honour to speak at Mexico’s Senate this morning – thank you for welcoming me as a guest, a partner & a friend. pic.twitter.com/L8tCd4tFuy