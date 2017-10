Ishiguro: En el mundo existe una profunda crisis de confianza

El escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, advirtió durante una conferencia de prensa en Londres para marcar la concesión del Nobel en Literatura, sobre la profunda crisis de confianza que se percibe en el mundo actual.

"Durante décadas ha existido un consenso sobre lo que es la democracia, pero ese consenso lo hemos perdido y hay una desconfianza creciente hacia los políticos y las instituciones", declaró el galardonado escritor desde su domicilio londinense.

Ishiguro, de 62 años, aseguró que "estamos en peligro de perder una visión internacionalista del mundo y creo que algo como el Premio Nobel ayuda a unir a las personas a un nivel internacional".

El autor de "The Remains of the Day" (1989), una de sus obras más destacadas, confió en que recibir este "enorme honor" pueda, de alguna manera, "alentar a las fuerzas del bien y de la paz".

Autor en total de ocho obras. En su trayectoria se percibe la predilección por temas como la memoria, el tiempo y el autoengaño, recordó la Academia sueca, la cual premió la fuerza emocional de su escritura y el haber descubierto el abismo más allá del ilusorio sentimiento de conexión con el mundo.

Nacido en Nagashaki, en 1954, Ishiguro vivió en Japón hasta los cinco años y en 1960 su familia se trasladó al Reino Unido, donde estudió Filología Inglesa y Filosofía en la Universidad de Kent.



Su primera novela "A Pale View of Hills" fue publicada en 1982 y con ella obtuvo el premio Winifred Holtby Memorial, pero fue en 1988 con "The Remains of the Day", cuando se consagró tras ganar el Booker Prize.