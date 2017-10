Huracán Ofelia amenaza las Azores en Portugal

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) anunció que el huracán Ofelia se encontraba en horas de la mañana de este viernes a más de mil kilómetros del archipiélago portugués de las Azores y estima que en las próximas horas acelere su paso hacia Gran Bretaña.

El NHC indicó que es posible que en las Azores se produzcan leves inundaciones por las lluvias ocasionadas por Ofelia, así como existe la posibilidad de que este fin de semana se traslade a Madeira en Portugal.

Asimismo, el organismo estima que el lunes Ofelia llegue a Irlanda y afecte un poco a Francia, pero cuando se acerque al territorio europeo pueda que su intensidad baje y se transforme "poco a poco en una tempestad clásica".

Este jueves, Ofelia alcanzó vientos huracanados de categoría 2 según la escala Saffir-Simpson, cuya posición más alta es 5.

