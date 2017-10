Exigen comisión de verificación para investigar masacre en Tumaco, Colombia

Tras las denuncias de campesinos, distintas organizaciones han exigido al Gobierno de Colombia esclarecer estos hechos violentos ocurridos el pasado jueves en el municipio de Tumaco, en el suroeste del país, y que la Fiscalía envíe una comisión para verificar los testimonios de las víctimas.

Ante esto, el órgano judicial respondió publicando un comunicado en el que informa que ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los eventos del 5 de octubre y que procederá junto a la Procuraduría, la ONU y la Defensoría del Pueblo para determinar las causas y los responsables de la masacre.

Asimismo, agregó que hasta ahora la cifra oficial de víctimas es de seis muertos y más de 30 personas heridas. Mientras que organizaciones del sector han denunciado que en realidad se trata de 9 muertos y al menos 50 heridos.

"Yo me salvé de milagro, porque pude esconderme detrás de un palo (...) Lo único que pido es que no acaben con el campesino(...)", declaró un sobreviviente. Foto: El Tiempo

La líder social Luz Perly Córdoba, de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), exigió en rueda de prensa "una misión de verificación y comisión de la verdad para esclarecer violaciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública".

El también activista, David Flórez, de Marcha Patriótica, aseguró en el mismo encuentro que lo sucedido en Tumaco fue una "masacre contra los campesinos. Exigimos el cambio del mando de policía del lugar".

El representante de Marcha Patriótica explicó que son necesarias dos comisiones.

La primera, dijo Flórez, que debe "llegar de forma rápida, tomar fotos, recoger testimonios y dar una versión inicial", mientras que la otra necesita de "condiciones técnicas que permitan que lo recojan sea parte formal del proceso", para contar "paso a paso lo que se va sabiendo, porque este es un hecho que debe rechazar el conjunto de los colombianos".

#Atencion ⚠�� Testimonio sobreviviente de la masacre de ayer en Tumaco cuenta cómo fue lo sucedido�� pic.twitter.com/fYntPFb1Fi — Prensa APA (@apa_prensa) 6 de octubre de 2017

Afirmó que este tipo de hechos “minan la confianza” en el tema de la implementación de los acuerdos".

En el marco de este nuevo episodio violento contra los campesinos colombianos, el presidente Juan Manuel Santos se reunió en la mañana del viernes con la cúpula militar y representantes de su Gobierno con el fin de "analizar los hechos de orden público ocurridos en Tumaco".

Según la versión de las fuerzas públicas, el pasado 5 de octubre miembros de la Policía y del Ejército escoltaban a grupos móviles de erradicación de cultivos ilícitos.

>> Pugna entre versiones del ataque en Tumaco, Colombia

Insisten en que "una facción disidente de la exorganización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC- EP) lanzó "al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud".

>> Organizaciones sociales colombianas se solidarizan con Tumaco

Según testimonios de heridos en el ataque, fueron la Policía y el Ejército los que dispararon. "Íbamos llegando cuando estaba la montonera de gente y la Policía disparó contra nosotros. Yo vi al policía a unos 50 metros y me disparó y me hirió en el brazo. No fueron disidencias los que nos dispararon", dijo uno de los testigos.