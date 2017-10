Estudiante mata a un policía en Universidad de Texas, EE.UU.

Un estudiante asesinó el lunes a un policía en la Universidad Texas Tech, ubicada en Lubbock, Estados Unidos (EE.UU.), donde las autoridades le realizaban un interrogatorio por posesión de drogas.

Hollis Daniels, de 19 años, presunto responsable del homicidio, fue detenido por las autoridades horas después.

El hecho ocurrió mientras la Policía de la universidad comprobaba el estado del joven y, tras descubrir algunas drogas, lo llevaron a la comisaría del centro educativo, señaló el portavoz Chris Cook, en un correo electrónico recogido por la agencia Reuters.

>> Jefe de la policía de Houston pide regular venta de armas en EE.UU.

Mientras lo interrogaban en la comisaría por posesión de drogas y elementos para el consumo de narcóticos, el estudiante sacó un arma y disparó al agente en la cabeza.

"El sospechoso huyó a pie", indicó la universidad, que cerró el campus temporalmente y pidió a estudiantes y profesores no acercarse a la estación de Policía donde se perpetró el ataque.

ALL-CLEAR: The suspect has been apprehended. Lockdown lifted on campus. Avoid TTUPD, north side of campus. https://t.co/jOFvYnGgL6.