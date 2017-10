España dispone de "herramientas" para hacerle frente a Cataluña

El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, descartó el pasado martes un escenario en el que la Generalitat declare la independencia de Cataluña por no tener "competencias" , aunque, de producirse, ha advertido que el Ejecutivo adoptará "todas las medidas" a su alcance "para garantizar que se cumplen las leyes".

"No se va a declarar la independencia y el Estado de derecho tiene todas las herramientas para actuar en esa circunstancia y así va a ser", declaró el ministro ante la prensa.

Cataluña declarará su independencia en los próximos días, dijo Puigdemont a la BBC https://t.co/uaaGq3Bv0v pic.twitter.com/Ehy02CNlmZ — teleSUR TV (@teleSURtv) 4 de octubre de 2017

El funcionario afirmó que "no es posible que una parte del territorio o un Gobierno decida declararse independiente" porque "no tiene esas competencias", aunque reconoció que el Gobierno "no puede evitar" que se haga la declaración.

Sobre las acciones de las fuerzas de seguridad en la celebración del referendo, el ministro alegó que los funcionarios actuaron "en ejecución de una orden judicial, y siempre con mesura, con proporcionalidad y para garantizar el orden y la convivencia".

Asimismo, el funcionario recordó que el Ejecutivo evitará que "una minoría radical que apoya al Gobierno de la Generalitat" pueda imponer lo que ha calificado de "disparate" y un "intento de fracturar" a la sociedad catalana y "por extensión" a la española.

Por su parte, el presidente de la Generalitat aseguró que Cataluña declarará la independencia de España "en cuestión de días", decisión que busca implementar el resultado del referendo del pasado domingo que fue rechazado y reprimido por el gobierno central y sus cuerpos de seguridad.

