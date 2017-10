Elecciones regionales en Venezuela, sin espacio en la prensa internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció recientemente la invisibilización de las elecciones regionales en los medios internacionales, lo mismo que hicieron durante los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en julio pasado.

Maduro aseveró que los medios internacionales invisibilizan las elecciones regionales, las número 22 en 18 años de Revolución Bolivariana, para continuar la campaña de desprestigio contra Venezuela, impulsar el discurso de "dictadura" que usa la oposición, y crear las condiciones para una intervención militar extranjera.

Además, indicó que la prensa internacional busca ocultar que la oposición venezolana participarán en las elecciones con sus candidatos a gobernadores, pese a que han señalado en comicios pasados, especialmente cuando pierden en las presidenciales, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) comete fraude.

"Las agencias de noticias AP, Reuters, AFP, EFE, CNN en inglés, Fox News callan y tapan el hecho de que en Venezuela el 15 de octubre se va realizar la elección número 22 en 18 años y se inscribieron todos los partidos políticos a la convocatoria a elecciones hecha por la Asamblea Nacional Constituyente", expresó el mandatario venezolano.

Un claro ejemplo de invisibilización que hacen los medios internacionales, las grandes agencias y corporaciones mediáticas sobre los procesos electorales que realiza el Gobierno venezolano, fue ocultar la participación de más de ocho millones de venezolanos en los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La prensa internacional, en consonancia con la derecha venezolana, minimizaron la participación de los venezolanos en ese proceso electoral, celebrado el pasado 30 de julio. La ANC es una figura contemplada en la Constitución de 1999 impulsada por el expresidente y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

"La oligarquía mediática del país ha decretado una censura, un silencio sobre la Asamblea Nacional Constituyente para tratar de asfixiarla, apagarla. No informan sobre el trabajo que se está haciendo, lo callan", aseveró en una oportunidad el presidente en su programa Los domingos con Maduro.

Mientras que el primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, aseguró que los medios de comunicación internacionales pretenden invisibilizar la fuerza del poder Constituyente, por la influencia que tiene en el despertar de la conciencia de los pueblos del mundo.

Para el analista político, Homero Monsalve, profesor de la Universidad de los Andes, Venezuela está sometida a un manejo mediático internacional muy negativo.

Explicó que los medios de comunicación y organismos "se olvidan del principio de la no injerencia", de esta manera opacan el manejo correcto de la situación democrática en el país suramericano .

Bajo el panorama electoral que vive el país el analista subrayó que "es muy cómodo desde afuera crear situaciones que nieguen la paz y la tranquilidad de los venezolanos, apostando a un caos".

¿Por qué ocultar las elecciones regionales?

Un artículo publicado en el medio digital Misión Verdad afirma que la intención de los medios internacionales que confabulan con la derecha venezolana, al no mostrar la participación de miles de venezolanos en procesos electorales es promover la injerencia para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Nada ni nadie nos va a detener. No existe sanción que nos detenga. El 15 de octubre tendremos elecciones en #Venezuela". Pdte. #Maduro pic.twitter.com/DWfHoyBMvU — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 26 de septiembre de 2017

El Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) discute actualmente un proyecto de ley que encubre la intervención en Venezuela "con fines humanitarios".

Se trata de la "Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017" (Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017).

"Ya encaminados en esa dirección, la realización de elecciones no parecerá relevante para los actores del injerencismo. Pero para dirimir disputas internas y legitimar la democracia venezolana son absolutamente claves. Es un elemento a considerar. EE.UU. necesita una política desmembrada a lo interno, y las elecciones regionales apuntan en la dirección contraria", resalta la publicación de Misión Verdad.

El análisis del portal web subraya que es paradójico, pero también usual en la insólita política venezolana que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), corran a inscribir candidatos a gobernadores de manera apresurada, mientras hablan de dictadura.

En un solo acto de ansiedad política desmontaron el llamado "desconocimiento" a las instituciones y al Estado que tanto pregonaron durante buena parte de 2017 en sus giras internacionales para "denunciar" la situación en Venezuela.

Las elecciones regionales representan el fortalecimiento de la democracia venezolana, sin importar cuál lado gane la mayoría de las gobernaciones. Estos comicios también son un alto político a la escalada violenta que aún pretende la oposición con miras a un conflicto bélico.

