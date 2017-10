Día Internacional para Reducción de Desastres invita a cambiar

"Prevenir mejor que lamentar", es el lema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que este 13 de octubre invita a pensar sobre el cambio climático y la necesidad de cambiar las políticas aplicadas hasta ahora.

"Durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas", alerta la ONU en su portal web.

En septiembre, solo en México, fallecieron 471 personas producto de tres sismos (el 7, 19 y 23), en la mayor tragedia natural desde el terremoto de 1985, que dejó al menos 20.000 muertos únicamente en la capital del país.

El Gobierno mexicano estimó, de manera preliminar, que la reconstrucción tendrá un costo de 38.000 millones de pesos (unos 2.037 millones de dólares).

Paso de huracanes

Varios países de América, particularmente en el Caribe, fueron severamente golpeados por la fuerza de varios huracanes, entre los que destaca María e Irma.

Tres semanas después del paso de María, que tocó tierra como categoría 5, solo el 16 por ciento de Puerto Rico tiene electricidad y 40 por ciento no tiene agua potable.

Los médicos alertaron que las comunicaciones y las dificultades eléctricas han oscurecido el número verdadero de muertes relacionadas con el huracán. El conteo oficial aumentó a 45.

En Dominica, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) calcula que 85 por ciento de las casas están dañadas.

En el estado de Florida, en Estados Unidos (EE.UU.), unas 50 personas fallecieron tras la potencia demostrada por Irma.

Tanto a Florida como a Puerto Rico tuvo que viajar el presidente de EE.UU., Donald Trump, para presenciar los daños ocasionados por los fenómenos.

Desde la oposición demócrata hasta autoridades isleñas, como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, denunciaron la "ineficacia" de Trump al momento de hacerle frente a la tragedia.

A great nation isn’t judged by how many billionaires it has, but by how we treat the most vulnerable among us.