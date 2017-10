La candidata para las elecciones legislativas por el partido Cambiemos, Elisa Carrio, fue duramente criticada por el pueblo argentino este jueves, tras afirmar que existía "un 20 por ciento de probabilidades" de que el joven Santiago Maldonado pudiera estar en Chile.

Para varios sectores en Argentina, la diputada encubrió el accionar de la Gendarmería Nacional en la desaparición forzada de Maldonado.

Tras ser interpelada sobre la desaparición del joven activista, la postulante macrista declaró que "hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico (Santiago Maldonado) esté en Chile con el RIM".

Carrió respondió con evasivas a las preguntas en referencia al secuestro del joven. "Yo quiero la aparición con vida y estoy trabajando en eso. No sé si está en Chile, cuando sepa si no está en Chile voy a hablar”, afirmó.

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido a manos de la Gendarmería, fue consultado por los dichos de Elisa Carrió y en declaraciones a medios locales destacó:

"Le agradezco (a Carrió) que si tiene esas especulaciones se presente ante el juez, le informe lo que son, así encontramos a Santiago, por lo menos en un 20 %", manifestó irónicamente Sergio.

Desmintiendo con claridad la hipótesis planteada por Carrió, Sergio afirmó: "Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó".

