Carles Puigdemont acude al Parlament de Cataluña con la independencia en la mira

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, comparecerá este martes ante el Parlament de la comunidad autónoma española, bajo enormes expectativas. Se cree que podría hacer una declaración unilateral de independencia.

"La declaración de independencia, que nosotros no llamamos declaración unilateral de independencia, está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados", declaró Puigdemont al programa 30 minuts de la cadena catalana TV3.

"Aplicaremos lo que dice la ley", dijo sobre la legislación de independencia, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), igual que el referendo soberanista del 1° de octubre pasado, en el que un 90 por ciento dijo sí a una Cataluña en forma de República.

En la víspera, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que Madrid "tomará medidas" en caso de que el jefe de la Generalitat declare la independencia catalana.

"Si este señor declara unilateralmente la independencia, habrá que tomar medidas", resaltó.

Sobre la mesa está la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia en la región.

A partir de las 18H00 hora local (16H00 GMT), Puigdemont se presentará ante el Parlamento regional por primera vez desde el referendo. El contenido de su discurso es una incógnita, aunque representantes del soberanismo catalán aseguran que apostará por el diálogo.

"Quien quiera buscar vías al diálogo las encontrará en las palabras de Puigdemont", sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

