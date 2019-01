Venezuela advierte que no hay comunicación diplomática con Colombia

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señaló este lunes que no ha podido mantener una comunicación con el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, para ofrecerle la cooperación policial y de inteligencia en torno a las denuncias sobre un posible atentado contra el presidente Iván Duque.



El canciller venezolano denunció que Colombia mantiene cerrada la comunicación diplomática y advirtió en la entrevista radial que entre ambas naciones no hay diálogo entre los cuerpos de inteligencia, "no tenemos comunicación entre los cuerpos militares, muy peligroso".



“Es una inmensa hipocresía que @CarlosHolmesTru, un canciller que no responde llamadas, ni misivas, alegue que la comunicación diplomática sigue abierta. Los encargados de negocios no son garantía de comunicación oportuna, ni tienen facultades de decisión en los niveles adecuado” escribió el canciller venezolano en twitter.

"Puse a mis equipos a llamar a la cancillería de Colombia, a mis viceministros a llamar a los viceministros, etc, imposible comunicarse con el canciller Carlos Holmes Trujillo", enfatizó el diplomático venezolano.



El canciller expresó que a diferencia de lo que sucede actualmente con su par colombiano, Holmes Trujillo, con el que no tiene comunicación, con la exministra para las Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín sí la había.

"Yo tenía comunicación directa con María Ángela Holguín, cualquier situación la tratábamos directamente, nuestras fuerzas armadas se comunicaban; Colombia está jugando a la guerra con Venezuela y nosotros queremos Paz, si no hay comunicación estaríamos dispuestos a defender la Paz de Venezuela", expresó Arreaza.



El canciller Arreaza ratificó que Venezuela quiere cooperar en la investigación sobre el supuesto atentado que se estaría gestando contra Duque, y agregó que de haber en su nación algún tipo de acción contra Colombia, el Gobierno venezolano quiere "identificarla y neutralizarla de manera inmediata porque Colombia es nuestro pueblo hermano, somos vecinos. Tenemos que tener relaciones de respeto, de paz entre nosotros".

Colombia responde a los señalamientos

Por su parte, la cancillería colombiana emitió un comunicado en el que afirma que la comunicación entre ambos países se mantiene a través de los encargados de negocio de ambos países: