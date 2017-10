El Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó el miércoles un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10.000 millones de dólares para la construcción del famoso muro fronterizo con México.

Titulada Ley de Seguridad Fronteriza, el proyecto propuesto por el presidente del comité, Michael McCaul, fue respaldado en una votación dividida: 18 votos a favor, del Partido Republicano, y 12 en contra, del Partido Demócrata.

El proyecto de ley incluye también 5.000 millones de dólares para mejorar los puertos de entrada, entre otras medidas. Además, autoriza al Gobierno Federal a regresar a los estados hasta 35 millones de dólares por el despliegue de la Guardia Nacional para robustecer la seguridad en la frontera con México.

