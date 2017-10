Andrés Iniesta firma contrato de por vida con el FC Barcelona

Andrés Iniesta firmó este viernes contrato de por vida con el Fútbol Club Barcelona, en el que aseguró continuará activo mientras su cuerpo y menten aguanten.

Mediante una rueda de prensa, el jugador y el presidente del equipo Josep María Bartomeu dieron a conocer que la extensión del contrato del mediocampista será de por vida.

¡LA FECHA ESPECIAL����!



��6/10/1996: Iniesta debuta en el Infantil B del Barça.



��6/10/2017: Iniesta firma renovación de por vida en el Barça. pic.twitter.com/lS9fCnphP6 — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 6 de octubre de 2017

El mediocampista de 33 años firmó el contrato en el estadio Camp Nou, donde le entregaron una camiseta con la leyenda “A. Iniesta per sempre” o “por siempre” en catalán.

Su contrato actual vencía al final de esta temporada. “Será el primero en decir cuando vea que no tengo la misma fuerza e importancia que he tenido y cambiaremos las ideas, no pasará nada”, indicó.

(3/3) Espero poder seguir aportando todo a estos colores y que os sigáis sintiendo orgullosos. pic.twitter.com/U66P4hG7X9 — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 6 de octubre de 2017

La renovación del contrato de Iniesta demoró más de lo que el club y el jugador querían, lo que provocó todo tipo de especulaciones porque el contrato vencía a final de temporada.

“Tengo solo palabras de agradecimiento por la confianza del club para que yo pueda tener este contracto. Me da a entender que confía en la persona y al final es importante para mí”, aseveró Iniesta. “Sé que mejor que aquí no estaré en ningún otro sitio. Es mi casa”.