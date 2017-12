Al menos ocho muertos tras incendio en sur de China

Un mínimo de ocho personas fallecieron producto de un incendio ocurrido en el distrito de Haifeng, en el municipio de Gongping, en el sur de China, donde medios locales informaron del suceso este domingo.

Alrededor de las 03H30 horas (hora local) del sábado se desató el incendio por motivos que se desconocen. Sucesos de este tipo se han hecho común en China por lo cual el Gobierno realiza medidas antiincendios en los inmuebles de la capital y sus suburbios.

>> Incendio deja más de 20 muertos en el este de China

Los equipos de emergencia, que tardaron dos horas en extinguir el fuego, rescataron a dos personas que fallecieron en el lugar del suceso, mientras que otras seis murieron posteriormente en un hospital de la provincia de Guangdong.

Eight people have been killed in a fire in Haifeng County of south China's Guangdong Province, local authorities said Sunday. The cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/u9M4ZIvfq9