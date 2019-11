Miro al cielo entre el humo de la barricadas y veo sobrevolar un helicóptero militar, a mi cabeza se vinieron aquellas historias que mi papá me relataba. Secuestros, torturas y lágrimas era lo que me contaba. Abrí los ojos la impotencia me consumía de haber vuelto a la penumbras de esos días (Santiago de Chile). Foto:Pancho Saavedra