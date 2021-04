Los miembros de la familia Floyd también se unieron a los manifestantes tras conocerse el veredicto. "Hoy, podemos volver a respirar", afirmó en una rueda de prensa uno de los hermanos de Goerge, Philonise Floyd. "Me siento aliviado hoy. Lo que le pasó a mi hermano fue una película. El mundo vio cómo su vida se apagaba. Y yo no he podido hacer nada más que mirar, especialmente en la sala del tribunal, una y otra vez, a mi hermano ser asesinado", agregó. Foto:EFE