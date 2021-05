RECORDAR ES VIVIR

ESTE ARTICULO LO ESCRIBI HACE 10 AÑOS Y DADO LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES EN CHILE SIGUE VIGENTE



Los senadores demócratas cretinos de Chile

Por: Luis German Bracamonte Alvarado | Sábado, 17/07/2010 10:49 AM | Versión para imprimir

Los Senadores de la Democracia Cretina (Cristiana) chilena y sus oligarcas socios manipulan la verdad venezolana y se inmiscuye en sus asuntos internos al autonombrarse observadores electorales e invitados de piedra para las próximas elecciones de septiembre en Venezuela.



Al cumplirse 30 años del golpe militar en Chile en 2003 escribí una misiva al periodista Ernesto Villegas que en esa época dirigía un programa de opinión denominado En Confianza en Venezolana de Televisión (Canal 8) en cual que describía la manipulación que el Partido Demócrata Cristiano hizo a su juventud militante en Chile en el gobierno del presidente Salvador Allende, a raíz de esa misiva fui invitado el 11 de septiembre de 2003 a su programa, durante una hora conté las atrocidades que producto de la manipulación mediática y partidista que efectuamos en Chile los DC junto a la extrema derecha y la Iglesia Católica para contribuir al derrocamiento del presidente Allende.



Hoy vuelvo a rememorar esos días al enterarme que Senadores del Partido Demócrata Cristiano de Chile acompañadas de otros de extrema derecha han emitido un acuerdo en el senado chileno en que se autonombran observadores electorales para hacer “valiente contribución chilena a la libertad de Venezuela”, aceptando ser comparsas de ese circo mediático que intenta por todos los medios desprestigiar al mandatario venezolano haciéndolo aparecer como un dictador pues no le perdonan el, para ellos pecado, que esté gobernando para todos los venezolanos especialmente para los mas humildes, los que por primera vez han sido tomados en cuenta, por primera vez son prioritarios en sus necesidades, los que desean que su gobierno siga haciendo los cambios necesarios para convertir a Venezuela en una potencia soberana.

La oligarquía venezolana y latinoamericana no le perdonan al presidente Chávez el que con su acción este despertando en los humildes de América la ansiada liberación del yugo de la opresión, como lo vaticinó en su época el insigne poeta Pablo Neruda cuando en su poema “Un Canto Para Bolívar” en su ultima estrofa sabiamente escribe



Yo conocí a Bolívar una mañana larga,

en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento,

Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres?

Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo:

”Despierto cada cien años cuando despiertan los pueblos”



Ya los pueblos de America observan como la espada de Bolívar recorre sus caminos y las oligarquías sienten terror ante la posibilidad de perder lo que para ellos consideran como suyo, las multinacionales que habían puesto sus ojos y afilados sus garras en la adquisición en Venezuela a precio de gallina flaca de las empresas petroleras y mineras, del hierro y el aluminio, de los grandes yacimientos de oro y diamantes de las empresas de comunicación, de los fondos de pensiones, de los seguros médicos, intentan por todos los medios salir de Chávez a como de lugar como lo intentaron en Abril de 2002 sin lograrlo gracias a que millones de venezolanos bajamos de los cerros y salimos de las ciudades sin mas armas que el amor a nuestro líder para restituirlo en el poder.



Hoy ante la presencia impávida de una izquierda acomodaticia y anquilosada, invitada de piedra al anterior gobierno chileno que se ha prestado también para ser comparsa de la oligarquía chilena para desestabilizar al gobierno de Venezuela, que se conforma con recibir las migajas que dejan caer las multinacionales del festín de las privatizaciones pero que arman un escándalo porque un senador de la República de Chile interviene en una marcha de trabajadores y lo amenazan con destituirlo, permiten que la extrema derecha chilena en contubernio con la Democracia Cristiana tal como lo hicieron y lo planificaron en 1970-73 para derrocar a Salvador Allende se preste junto al periódico La Tercera, tal como una vez lo hizo El Mercurio de Santiago, para que en forma criminal se descalifique la grandiosa obra del presidente Chávez, que esta demostrando que está en el corazón de los mas humildes de Venezuela, que conserva después de 11 años en el poder una aceptación del 62% de popularidad, que ha participado en mas de 8 elecciones y un referéndum revocatorio, que ha implantado una serie de beneficios en beneficio de las clases sociales mas necesitadas llamadas Misiones, dos de las cuales han permitido sacar a Venezuela del analfabetismo como son la Misión Robinson que ha enseñado a un millón y medio de venezolanos a leer y escribir y ha puesto fin al analfabetismo y la misión Sucre que ha abierto la enseñanza universitaria a todo estudiante en forma gratuita, reconocidas y alabadas por las Naciones Unidas, otra, dentro de muchas llamadas Misiones como Barrio Adentro I donde la medicina es gratuita para quien lo solicite y sus médicos residen en módulos entre los habitantes de la población o Barrio Adentro II, que brinda atención medica altamente especializada o barrio adentro III que cuenta con los equipos médicos mas modernos del mundo en tratamientos y diagnósticos especializados como tomógrafos y resonancia magnética entre otros, totalmente gratuitos, las multinacionales de los seguros médicos y los dueños de clínicas privadas no le perdonan haber fundado un Instituto Cardiológico Infantil Latinoamericano, con la mejor tecnología del mundo y que a efectuado en dos años mas de 1000 operaciones cardiacas a corazón abierto a niños de Venezuela, América Latina y África incluidos algunos norteamericanos, sin ningún costo, muchos de los cuales no hubiesen sobrevivido a su enfermedad, la Misión Milagro en conjunto con Cuba que ha permitido operar y recuperar la vista a miles de enfermos de este país y de toda América que de otra manera serian condenados a la ceguera, todo costeado por el gobierno de Chávez incluido el pasaje aéreo y la estadía en Venezuela, Misión Mercal (mercado de alimentos) a muy bajo costo y en cada barrio (favelas, población callampa) de este país, la Escuela de Medicina Latinoamericana que ha permitido estudiar sin costo a jóvenes pobres de todo los países del mundo graduando médicos con un gran sentido social.



Por todo lo anterior y por muchísimo mas es por lo que las oligarquías latinoamericanas no desean que el fenómeno Chávez se extienda por América, para lo cual emplean periódicos de la SIP como La Tercera de Santiago, inventando canallescamente noticias para desprestigiar a este gran hombre llamado HUGO CHAVEZ FRIAS, fiel heredero de los sueños de Bolívar y del Presidente Allende.



A continuación transcribo la nota que el prestigioso periodista Ernesto Villegas escribió en el semanario Quinto Día en Septiembre2003 y también publicada en www.Aporrea .org con motivo de cumplirse 30 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende y tomada de la misiva que le escribí en ocasión de los 30 años del golpe fascista contra Salvador Allende.



Mea culpa de un tonto útil

Semanario quinto día

15 de Septiembre 2003

Ernesto Villegas P



“Yo fui un inmenso tonto útil en Chile y creo que pieza fundamental en el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973”. Así comienza el mea culpa que nos envía un chileno de 57 años, antiguo militante del Partido Demócrata Cristiano, hoy residenciado en San Félix, Estado Bolívar. Tres décadas después del golpe que acabó con la vida y el gobierno de Allende, y dio inicio a un oscuro ciclo de muerte y terror para Chile, Luís Germán Bracamonte Alvarado cuenta su historia.



“En esa época yo trabajaba en la Sociedad Minera El Teniente, empresa de la gran minería del cobre, riqueza fundamental de la economía chilena, como hoy es Pdvsa para Venezuela. En abril del 73 empezamos, por motivos fútiles, una huelga que se denominó ‘del 41%’. Yo era un joven miembro del sindicato profesional Caletones y furibundo demócrata cristiano”.



“Previo a la huelga, se creó una matriz de opinión del régimen de Allende igual a la que existe hoy en Venezuela. Se nos hizo creer que nuestros hijos serian reclutados y llevados a Cuba. Los medios pregonaban que la libertad de Chile estaba amenazada, que en los sacos de azúcar que Cuba enviaba a Chile se ocultaba armamento para los grupos de amigos personales (GAP) de Allende. Se provocó un gran desabastecimiento: había que hacer colas para comprar lo básico”.

“Poco a poco, mis sentimientos patrióticos se fueron transformando en odio profundo hacia ese ‘régimen oprobioso’ hasta el punto de que estaba dispuesto a dar la vida por ‘salvar a mi país del comunismo’. Como yo, eran miles los trabajadores que poco a poco fuimos manipulados, tanto que no dudé ni un momento cuando provocamos la huelga. Participé activamente en reuniones en la sede del Partido Demócrata Cristiano en Rancagua, donde se daban las instrucciones para mantener el conflicto. Organicé junto a otros la toma de Radio Rancagua, la que se transformó en nuestra plaza Altamira, junto a Guillermo Medina (el Juan Fernández chileno)”.



“Dinamité con otros un paso a nivel en el camino al mineral para impedir que los trabajadores que habían empezado a trabajar pudiesen llegar a sus labores. Organizábamos cacerías para apalear a aquellos que considerábamos rompehuelgas, denominándolos ‘patos blancos’. Organicé y ejecuté la toma del Congreso, lo que sirvió de avanzada para la marcha de los mineros sobre Santiago. Las autoridades trataron de impedir esta marcha en el puente sobre el río Maipú, donde, a Dios gracias, no explotó un tractor que lanzamos lleno de dinamita a las fuerzas de Carabineros. Hubiese habido muchísimos muertos”.

“Incendiamos un tren del cual hicimos bajar a los pasajeros.



Por diferentes medios logramos pasar sobre Santiago y después de algunas escaramuzas en el centro fuimos alojados por cientos en la Universidad Católica de Santiago, bajo la protección y complicidad de la Iglesia católica, y en la sede del Partido Demócrata Cristiano en Santiago”.

“Participé y organicé en un conocido restaurante de Santiago (Chef Henry) en la preparación de explosivos con los cuales volamos de madrugada un periódico del Partido Comunista que era editado en el diario La Nación.



Guardábamos en el Congreso en calle Bandera suficiente dinamita como para volar el edificio. Nos reuníamos con la gente de Patria y Libertad para recibir instrucciones”.

“Fui despedido, al igual que los trabajadores de Pdvsa, por sabotajes y después reincorporado con honores por Pinochet. Celebré la caída de Allende con gran alegría. Desmentía, junto a los medios, que hubiese fusilamientos y desapariciones forzadas. Me sentía orgulloso de haber dado todo por salvar a Chile del comunismo”.



“Vine contratado a Venezuela en 1977, y vi. desde afuera la enorme tragedia que era la dictadura de Pinochet. Hablé con asilados y me contaron los sufrimientos y torturas sufridos por el solo hecho de pensar distinto. Supe de la declaración de Pinochet, según la cual ‘sepultar a dos o tres comunistas en un mismo agujero era economía’. Respiré la libertad de Venezuela y empecé a pensar lo tonto útil que fui”.

Conveniencia”.

Fin del artículo.



Hoy estoy convencido mas que nunca que la Democracia Cristiana chilena ha derivado hacia la extrema derecha oculta en lo que se denomina Concertación ante la anuencia de esos partidos de izquierda que la integran y que contemplan sin vergüenza como los gobiernos de Chile han comercializado en su totalidad la soberanía, poniendo en manos de las transnacionales todas sus riquezas y recursos naturales sin atreverse a levantar la voz para denunciar el saqueo so pena de perder las migajas del festín.



Es casi imposible hacer una comparación de los logros de la revolución venezolana en once años con los de la chucuta democracia chilena en mas de veinte, pero intentare por lo menos hacer un humilde análisis comparativo, así los senadores chilenos en vez de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de Venezuela legislan a favor de los mas humildes y no en beneficio de las transnacionales que han convertido a mi Chilito en Chile S.A.



1.- La Constitución venezolana aprobada en referéndum en 1999 prevé la revocación del mandato de cualquier ciudadano electo por voto popular a mitad de su periodo. Ya Chávez se sometió una vez y la oposición salió con las tablas en la cabeza, se cumplió el segundo periodo y la escuálida oposición no se atreve a lanzar el referendo pues sabe que saldrá derrotada y apela a una serie de tontos útiles como este grupo de senadores chilenos



La constitución chilena de Pinochet no ha sido modificada y aun esta vigente y dudo que el grupo parlamentario de marras se atreva a cambiarla so pena que los militares que aun gobiernan en Chile les de una asonada y pierdan la teta.



2.- Las riquezas básicas del país son inajenables y por lo tanto para beneficio de todos los habitantes.

En Chile han vendido hasta el agua

3.- En Venezuela la educación es prioritaria y publica además de gratuita en todos sus niveles, se prohíbe el cobro de matriculas y en los colegios y Universidades privadas esta es fijada por el Estado en base al costo de la vida.



En Chile es gratuita en su nivel básico, cerrando las puertas a los estratos humildes de la población a la educación superior



4.- La tierra es de los que la trabajan por lo tanto se prohíben los latifundios.



Hoy en Chile la tierra en su mayoría esta en poder de multinacionales.



5.- Todos los Gobernadores, (intendentes) Alcaldes, Concejales, diputados son de elección popular, con voto secreto automatizado y con auditoria aleatoria en todos los centros de votación.



En Chile aun los Gobernadores (Intendentes) son nombrados por el gobierno de turno.



6.-La televisión y medios de comunicación audiovisuales por ley deben de veri ficar su contenido para los horarios infantiles y deben ser culturalmente aceptables



Me da pena que cuando en Venezuela sintonizo TVN (canal del estado chileno) las groserías y programas chabacanos donde la profusión de sexo es más que evidente con muy mal gusto siendo un canal del estado.



7.- Los venezolanos tenemos derecho a voto en cualquier consulado en el mundo.



En Chile aun no logramos poder votar aunque si podemos tener doble nacionalidad como es mi caso. Pareciera miedo a que los que nos encontramos fuera de nuestra patria seamos portadores de la espada de Bolívar.



8.- El derecho a la protesta esta consagrado en la constitución y las policías no pueden portar armas en ellas, el uso de la fuerza debe ser proporcional.



Da pena ver como la policía arremete en Chile en forma desmesurada contra manifestaciones. O el caso del senador Alejandro Navarro que cumpliendo con el compromiso con el pueblo que lo eligió participo en una protesta y fue amenazado de desbancarlo del senado.



9.- En Venezuela si el estado viola la constitución esta autorizada la desobediencia civil Articulo 350.-



10.- La constitución venezolana da a los pueblos originarios un lugar preponderante y permite elegir un numero determinado de diputados a la asamblea Nacional en igualdad de condiciones, al igual que ordena la conservación de la educación en sus dialectos y preserva sus costumbres



En Chile parecieran querer desaparecer lo que queda de la indómita raza araucana,



Estos son diez pequeños ejemplos de artículos y facultades que consagran la Constitución Venezolana aprobada por referendum popular y no por militares en 1999



La juventud en Chile que cree en esa amplias Alamedas del sueño de Allende debe crear una nueva izquierda revolucionaria y con sabor a curanto y empanadas y debe deslindarse de estos esperpentos seudos izquierdistas que se conservan dentro de los gobiernos municipales y el parlamento y luchar para que nazca mas temprano que tarde un gobierno verdaderamente democrático que a base de una Nueva Constitución reintegre a la nación los bienes usurpados y otorgue participación a los pueblos no solamente votando cada 4 años sino siendo parte del gobierno ya sea nacional, maunicipal o comunal

El Partido Demócrata Cristiano chileno debe dar al gobierno y al pueblo venezolano una explicación satisfactoria que confirme o rechace la actuación de sus senadores y personeros como el tonto útil de Genaro Arriagada que fue traído por un canal golpista venezolano para darnos lecciones de democracia www.aporrea.org/medios/a101087.html o la torta que pusieron los dirigentes y presidente del PS chileno, Fulvio Rossi, y el ex ministro Sergio Bitar (PPD),en México al aprobar una moción de la Internacional Socialista en contra de Venezuela defendiendo a un partido que pertenece a esa organización y que en sus inicios tenia matices de izquierda como es Acción Democrática pero que hoy ha derivado a la extrema derecha, sus parlamentarios deben evitar que en Venezuela las acciones en las que fueron cómplices por acción u omisión y que derivaron en el golpe artero que se le dio a Salvador Allende con la anuencia de ese partido y que hoy parecen haber olvidado que fueron, mas que la extrema derecha, los principales instigadores de ese periodo oscuro de Chile y con la cara bien lavada y la conciencia adormecida intentan por orden de poderes y capitales foráneos debilitar el proceso revolucionario venezolano



La espada de Bolívar deberá llegar mas pronto que tarde a Chile para devolver la dignidad a los humildes y pueblos originarios chilenos.



Desafío a los que aun creen que la DC chilena es un partido humanista con principios cristianos a un debate en el que sin tapujos y con el moderador que elijan hagamos un análisis comparativo de la política chilena en todo tipo de materias con relación a Venezuela.



Además como lo exprese mas arriba, la DC chilena debiera aconsejar a la oposición venezolana a que junten las firmas para llamar a un referéndum revocatorio del presidente Chávez ( lo autoriza la constitución) en vez de estar haciendo sus senadores de comparsas de un circo internacional para desestabilizar el país al darse cuenta que en septiembre les daremos palo hasta en la cédula, como ellos lo saben, se han dado a la tarea de recurrir a una serie de tontos útiles para ver si en Venezuela pueden repetir lo de Honduras, ya que saben que los militares no volverán a ejecutar un golpe de estado pues como en Chile, después que le entregan el gobierno a los civiles caen presos por entupidos, mientras las oligarquias y dueños de los medios de comunicación de la SIP les dan la espalda, además a diferencia de Chile en Venezuela las Fuerzas Armadas son también pueblo y sus oficiales salen de los barrios y no de las oligarquías.