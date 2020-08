Venezuela: Ilich Ramírez ya lleva 26 años secuestrado en cárceles francesas

En la década del 70 el nombre de Ilich Ramírez se convirtió en un auténtico símbolo para los palestinos y palestinas y personas revolucionarias del mundo que peleaban contra el imperialismo. Sin embargo sus enemigos, sobre todo el sionismo, lo consideraron un objetivo a abatir, y después de una larga serie de persecuciones fallidas, lograron atraparlo en Sudán, donde un comando lo secuestró y lo llevó directamente a Francia, donde ya hace 26 años que permanece en prisión. De la verdadera historia de Ilich y de la campaña para lograr que sea repatriado a Venezuela, donde naciera en 1949, nos habla su hermano Vladimir Ramírez, bolivariano y por lo tanto chavista, Vladimir es un hombre que ha hecho de la solidaridad un acto de vida, no solo para lograr traer a su hermano sino también para pelear a su manera por la liberación de los pueblos, como les enseñara su padre, un consecuente marxista leninista.

Estamos muy próximos ya al 15 de agosto, fecha que recuerda que hace 26 años fue capturado tu hermano Ilich Ramírez, también conocido como el “Comandante Carlos”, combatiente por la causa palestina y muchas otras. Puedes contarnos cómo están trabajando esta campaña para visibilizar la injusticia que conlleva hasta ahora la negativa del Gobierno francés de no conceder la repatriación de Ilich a Venezuela, su país de nacimiento.

Para nosotros es importante tener acceso a este importante medio para poder difundir la campaña de Ilich y que más gente tenga información. Efectivamente el próximo 15 de agosto se cumplen 26 años del secuestro de Ilich, insisto mucho en este término porque detención iría asociado a un proceso legal de captura de una persona y en el caso de Ilich su extracción del territorio sudanés, se produjo mediante una acción de secuestro, incluso reconocido por quienes ordenaron ese operativo en 1994. Es importante aclararlo porque es un delito que origina la presencia de Illich en cárceles francesas. Según la opinión de él mismo y de su equipo de abogados defensores, y quienes le apoyamos en la familia y los colectivos que defienden su libertad, esa acción del Estado francés, deslegitima su condición de preso en Francia. Es un secuestrado. Esta ilegalmente presente en Francia, ilegalmente detenido y desde luego privado de su libertad. Nuestra campaña ha venido desarrollándose según los tiempos y los hechos de nuestra patria, a lo largo de estos 26 años. Los primeros cuatro años de encarcelamiento ilegal de Ilich en Francia correspondieron a lo que fue la Cuarta República, al presidente Rafael Caldera. En ese periodo lamentablemente no se hizo ninguna acción por parte del Gobierno venezolano de reclamos a su contraparte francesa y de requerimiento de libertad de Ilich. Siempre hemos exigido la repatriación y no la puesta en libertad, revirtiendo el secuestro, porque conociendo al Estado francés como fuerza imperialista que es, sería capaz de devolver a Ilich a Sudán. Por presiones sobre el régimen de Sudán, hubieran establecido un proceso legal o apegado al Derecho Internacional para poder llevar a cabo su extradición. Siempre requerimos la repatriación para que Ilich esté en Venezuela, lo que le garantiza el legítimo ejercicio de sus derechos como ciudadano y sus derechos humanos. En esos cuatro años como era de esperarse, el Gobierno de Rafael Caldera estaba en sintonía con los poderes imperiales, no hizo nada. Desde la llegada del comandante Hugo Chávez, cambió desde luego la situación para poder divulgar la situación de Ilich y dar a conocer cuál ha sido la realidad de ese caso. Pero lamentablemente no se ha logrado avanzar significativamente y no hemos logrado la repatriación hasta ahora.

Es importante saber, y que le cuentes a quienes no conocen el caso, quién era tu hermano a nivel de la lucha internacionalista. Vale aclararlo, fundamentalmente por qué está preso, ilegalmente secuestrado como tú bien afirmas, y por qué esta infamia de la persecución y la demonización de su nombre. Nosotros lo recordamos como el comandante Carlos. Pero en el mundo ha sido conocido como “el Chacal”. Gracias a la demonización hecha por el sionismo y el imperialismo norteamericano y por todos sus aliados, lo han tratado como un hombre peligrosísimo. ¿Quién es Ilich Ramírez realmente?

Ilich nació en el año 1949 y en plena década de los 60 formó parte de esa juventud que se desarrolló dentro del ámbito revolucionario. Nuestro padre fue un consecuente marxista leninista y nos transmitió a los tres hermanos, somos tres hijos: Ilich, Lenin y yo, ya por ahí sacas una idea de la forma en la que fuimos educados. Nuestro padre inculcó los valores esenciales de la formación revolucionaria en la familia. Illich se graduó de bachiller en el año 1966 en Venezuela en medio de una situación mundial y nacional donde los jóvenes con sensibilidad revolucionaria entendían muchas cosas que trascendían a las fronteras de la propia patria. Había que luchar internacionalmente para vencer al enemigo que era el mismo en todas partes. Había un enemigo que existe todavía, al que no bastaba combatir en la patria propia, sino que había que trascender fronteras. Ilich fue formado posteriormente en la Universidad Lumumba (en la Urss) y ahí terminó de establecer contacto con estudiantes del mundo entero y se enteró de los conflictos. Y pudo detectar que había un enemigo fundamental que era el sionismo. Porque el sionismo, para la mayoría, al menos aquellos que tenían conocimiento de las características de la situación en Palestina, era el enemigo de los palestinos, pero quienes estudiaban más entendieron que el sionismo estaba íntimamente ligado a los factores hegemónicos imperiales mundiales. Ilich entendió que había que enfrentar también al sionismo y no solamente a Estados Unidos. En breves palabras, ese sector mundial tiene una norma muy clara para ellos, que es no aceptar el internacionalismo, ellos siempre aplicaron la estrategia de dividir para vencer, y uno ve a lo largo de la historia cómo Israel, la Otan y los demás aliados, siempre han confirmado alianzas para sacar a un solo enemigo, debilitado, sin apoyo, salvo ahora que estamos viendo acciones como las de Siria. ¿Qué pasa entonces? Cuando sale a la palestra pública en los años 70, y es detectado como un integrante del movimiento palestino en lucha activa contra Israel y el imperialismo, Ilich comete un pecado imperdonable para esas fuerzas hegemónicas como fue luchar al lado del movimiento revolucionario en contra del enemigo interior. Por eso no lo perdonan. Por eso lo califican de terrorista, de mercenario, le colocan el apodo de “Chacal”. Ya han pasado 45 años de una campaña mediática que, debemos reconocerlo, ha tenido éxito, porque en el mundo la gran mayoría de la población conoce a Ilich como “terrorista", "temible mercenario", “asesino", o simplemente no saben de él, que es otra estrategia que usa la hegemonía. Si no te pueden doblegar, te invisibilizan.

Cómo ha resistido tu hermano en la cárcel, no es poca cosa estar tantos años en una prisión francesa. Sabemos cómo Francia trata a los que ellos consideran terroristas, lo sabemos por los luchadores y luchadoras vascas que han pasado por las prisiones francesas y han sido años de mucho padecimiento. ¿Cómo ha sobrevivido Ilich a todo este sistema carcelario de exterminio psíquico y físico?

De manera estoica, con una firmeza y un temple impresionante. Te lo digo porque el año pasado mi hermano Ilich cumplió 70 años y tuve la suerte de poder ir a encontrarme con él. No lo veía desde 1975, habían pasado ya 45 años. Por su puesto habíamos estado en contacto todo ese tiempo que ha estado preso en Francia y a mí no me sorprendió porque siempre estuve en contacto con él y lo había escuchado por teléfono. Pero es impresionante su ánimo, su espíritu, su firmeza en las convicciones a pesar de estos largos 26 años de encierro en condiciones que han sido dramáticas, inclusive ha tenido que hacer huelgas de hambre por haber sido torturado psicológicamente, por haber sido maltratado físicamente, incluso hubo intentos de matarlo en la cárcel, usando a otros presos. Él sigue defendiendo su causa, la del pueblo palestino. Defiende a capa y espada la lucha internacionalista, es un firme partidario de nuestro proceso revolucionario en Venezuela y de los procesos de liberación de nuestros pueblos en América Latina. Es sorprendente que sea así, lo puedo decir con firmeza porque pudimos conversar. Illich ha cambiado, por supuesto, tuvo un proceso de maduración, como le sucede a los presos, definitivamente ha madurado, pero sigue firme en su interior.

Por último, quería preguntarte cómo está la situación ahora que gobierna el presidente Nicolás Maduro. Partiendo del hecho de que Ilich es partidario de la Revolución bolivariana, ¿se están haciendo algunas gestiones más para tratar de repatriarlo?

Muchas veces la gente se confunde con las declaraciones que se han dado. Nuestro Gobierno bolivariano, desde el año 1999 cuando Chávez se instala en el gobierno, ha tenido una situación muy distinta a la actuación de Rafael Caldera. El presidente Chávez hizo muchos pronunciamientos a favor de Ilich en lo personal, pero no nos llegamos a enterar de que hubiera acciones concretas del Gobierno venezolano ante su contraparte francesa. Inclusive siendo José Vicente Rangel , canciller de la República, se determinó que Ilich había sido secuestrado, pero a pesar de eso no tenemos conocimiento de gestiones formales para lograr recuperar la libertad de Ilich, ya sea por la figura de la repatriación o la puesta en libertad por la democracia frente a los delitos en su contra o bien sea a través del traslado.

¿Cómo sería esa instancia?

Existe una figura jurídica de traslado entre Francia y Venezuela y de hecho ha habido presos que han regresado a Francia producto de ese convenio. Posteriormente al fallecer el comandante Chávez, hemos estado en contacto con el Gobierno de Maduro, tenemos buena comunicación, pero no conocemos de una acción formal ante el Gobierno francés o los diferentes gobiernos franceses para lograr ese beneficio para Ilich y exigir la rectificación del delito "cometido" por Ilich. Quisiera puntualizar brevemente, que nosotros en la campaña, estamos insistiendo que nuestro proceso revolucionario que está siendo dirigido con tesón y con firmeza por el compañero y camarada Nicolás Maduro en medio de todas estas dificultades del embargo económico, las presiones imperialistas y ahora con la Covid-19. Sabemos que la situación es muy difícil pero los años siguen pasando e Ilich sigue en el mismo lugar. Es raro, cuando nos ponemos a estudiar las relaciones entre Francia y Venezuela, Francia se ha valido de los gobiernos revolucionarios para recuperar a los ciudadanos franceses. Lo hicieron con Íngrid Betancourt entre 2007 y 2008 siendo Nicolás Sarkozy presidente, y lograron que el presidente Chávez intercediera ante las Farc y lograra la libertad de Betancourt préstamente. Tenemos que seguir ese ejemplo y estamos insistiendo a nuestro Gobierno revolucionario para que se tomen firmemente esas acciones. Francia tiene relaciones excelentes con Venezuela de intercambio a nivel tecnológico, militar, de inversiones culturales, educativas, de todo tipo, por lo tanto, hemos planteado que existen las condiciones para producirse un diálogo respetuoso y firme, ya son 26 años que Ilich está en la cárcel y no es una tontería. Ilich es el primer preso venezolano revolucionario con más años en la cárcel de la historia de Venezuela y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta, él es un símbolo, además él tuvo mucho éxito en las acciones que llevó adelante en sus años de lucha armada y actualmente, está en una fase de lucha intelectual, de lucha de principios. Entendemos que el caso no es fácil, pero enteremos también que nuestro Estado en medio de esta situación difícil y de ataque desmedido y despiadado del imperialismo por acabar con nuestro proceso, debe actuar diplomáticamente con cautela y necesita una firme base de apoyo popular sobre el cual poder decir: "yo estoy dando repuesta porque así el pueblo lo pide". Esa fase la estamos consolidando y esperamos que podamos llegar a más personas. Se está moviendo gente en Argentina, se está moviendo gente en Chile, y también en Europa para consolidar esa red y lograr lo que se consiguió con otros compañeros, como los cinco héroes cubanos.