Rusia, con 630.000 millones, debe desmilitarizar Ucrania y llevar el petróleo a 120 dólares

Las sirenas de guerra se apoderan del amanecer ucraniano. Las fuerzas rusas dispararon misiles contra ciudades ucranianas y desembarcaron tropas en su costa sur el jueves, dijeron funcionarios y medios de comunicación, después de que el presidente Vladimir Putin autorizó lo que llamó una operación militar especial en el este. La ciudad portuaria de Mariupol en el Mar de Azov, en el este de Ucrania, es uno de los principales objetivos para facilitar la conexión de Crimea con las repúblicas separatistas reconocidas por Putin. Rusia está tomando medidas para debilitar el poder de recuperación militar de su vecino, evitándose la sociedad.

El presidente ruso ya había grabado una declaración el día 21 y puesto el discurso en la televisión estatal rusa. Las explosiones se pueden escuchar en el silencio previo al amanecer de la capital ucraniana, Kiev. Los disparos resonaron cerca del principal aeropuerto de la capital.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en Twitter adoptó un enfoque diferente: “Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las ciudades pacíficas de Ucrania están en huelga”. El país también solicitó una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este proceso muestra la debilidad de Europa en sus fuerzas de seguridad. La invasión se produce justo después de la última reunión de la ONU que muestra su incapacidad para evitar la acción militar rusa. Fuerzas desde Bielorrusia se dirigen a unirse a las fuerzas rusas del norte. La idea es que pronto Lugansk y Donetsk se conecten con Crimea accediendo desde el mar oriental. Esta región fue la misma por la que Hitler y Napoleón avanzaron en su intento de apoderarse de Rusia en el pasado. Por lo tanto, este proceso llevará a repensar la funcionalidad de la ONU que tiene su eficacia y eficiencia cuestionada, de hecho se ha convertido en un espacio para iniciar el diálogo diplomático, pero nunca con una actitud respetada por las grandes potencias, ya sea EE.UU., China o Rusia, en un mundo multipolar.

Ya hay 100.000 refugiados que han cruzado la frontera de las repúblicas separatistas a Rusia. Por otro lado, políticos estadounidenses tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata condenaron el ataque “no provocado” de Rusia contra Ucrania, luego de que trascendiera la noticia de que Vladimir Putin había declarado una “operación militar especial” en Ucrania y que se escucharon explosiones en Kiev y en otras partes del país.

“Las oraciones del mundo están con el pueblo de Ucrania esta noche, que sufre un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado de la Casa Blanca. “El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá pérdidas catastróficas de vidas y sufrimiento humano”. Biden incluso compartió detalles de su llamada telefónica nocturna con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.

“El presidente Zelensky vino a verme esta noche y acabamos de hablar. Condené este ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas: le informé sobre los pasos que estamos tomando para obtener la condena internacional, incluso esta noche en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me pidió exhortar a los líderes mundiales a que hablen claramente en contra de la flagrante agresión del presidente Putin y apoyen al pueblo de Ucrania. Mañana me reuniré con los líderes del G7. Los Estados Unidos y nuestros aliados y socios impondrán severas sanciones a Rusia. Continuaremos brindando apoyo y asistencia a Ucrania y al pueblo ucraniano".

Tras el fracaso en Afganistán, a Estados Unidos poco le queda más que sentarse con China y Rusia admitiendo que el mundo se ha vuelto multipolar, a partir de lo cual habrá de discutir una nueva realidad en geopolítica. Los rusos se han preparado para este movimiento militar. Tienen 630.000 millones de dólares cuando en 2016 tenían 400.000 millones. Es el segundo productor de petróleo a nivel global con 10 millones de barriles/día, perdiendo por 700.000 unidades frente a Arabia Saudí, un commodities que ya alcanzó los 100 dólares y se espera que supere la cota de los 120.

Putin ha organizado quirúrgicamente nuevos socios comerciales y tiene a Europa a sus pies en el suministro de gas con el 40 por ciento de toda la demanda de la industria y la sociedad del continente. Italia, la tercera economía de la zona, depende de la energía rusa, mientras que la todopoderosa Alemania utiliza el 45 por ciento del gas procedente del gigante asiático. Por todas estas premisas y experiencia, está preparado para la forma recurrente de sanciones desarrollada por el rival estadounidense, que hasta el día de hoy se ha mostrado ineficaz para un choque de esta magnitud. Y después de Ucrania por Rusia, la historia puede contar la reconquista de la isla rebelde de Taiwán por parte de China continental frente a un Estados Unidos cada vez menos líder mundial.