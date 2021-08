Riesgos y oportunidades para China con la derrota de Estados Unidos ante los talibanes en Afganistán

El mundo fue tomado por sorpresa por la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, los críticos recuerdan la salida de Vietnam, cuando Estados Unidos se redujo a una humillante derrota. En este mundo multipolar, pero con el auge de China y Rusia, Beijing refuerza su frontera con el país afgano y se reúne con líderes talibanes.

Dentro de este concepto, las prioridades son las preocupaciones de que la inestabilidad pueda extenderse a la región de Xinjiang y generar dificultades en las inversiones en carreteras y cinturones, con el gran proyecto de infraestructura en Asia.

Después de veinte años que le costaron a Estados Unidos valiosos recursos y vidas para apoyar al gobierno afgano, en la práctica los talibanes derrotaron a los estadounidenses y sus aliados, recuperando sorprendentemente el control del país, poniendo en esta realidad nuevos riesgos - y oportunidades - para la vecina China.

El gigante asiático dijo a través de su portavoz Hua Chunying el lunes que China "respeta los deseos y elecciones del pueblo afgano" y espera que las declaraciones de los talibanes hagan la transición del país bajo un "gobierno islámico abierto con inclusivo" y garanticen la seguridad de los ciudadanos afganos y extranjeros. las misiones se llevarían a cabo en consecuencia. “China espera que estas declaraciones se implementen para garantizar que la situación en Afganistán logre una transición sin problemas, tomar medidas enérgicas contra todo tipo de actividades terroristas y criminales y permitir que el pueblo afgano se mantenga alejado de la guerra y reconstruya su hermosa patria".

Si se trata de un avance de China y Rusia, la vertiginosa toma de la capital, Kabul y el palacio presidencial por los talibanes, genera preocupaciones de que la agitación y la inestabilidad podrían extenderse a la región occidental altamente sensible de Xinjiang y también socavar sus inversiones estratégicas en el marco del "Ruta de la Seda".

La rotunda derrota del gobierno afgano viene con pérdidas incalculables para Estados Unidos, cada vez más un rival estratégico para China, ya que el “señor de la guerra” en estos 20 años termina exactamente con el regreso del gobierno talibán. La vista de helicópteros que se apresuran a desplazar a sus diplomáticos nos aleja, como una película paralela inseparable en el retiro de Saigón de 1975.

Aunque Beijing no dice que reconocerá a los talibanes como los nuevos líderes de Afganistán, los expertos indican que inevitablemente continuará comprometiéndose con el grupo militante que ha descrito a China como un "amigo" de Afganistán. En esta agitación, Inglaterra protestó convocando una reunión del G-7 a través de su primer ministro Boris Johnson, pero la respuesta llegó con una frase intuitiva de Hua, "China mantuvo contacto y comunicación con los talibanes y que respetaba la soberanía del país y sus diversas fiestas".

Cuando se le preguntó si Pekín reconocería a los talibanes como líderes legítimos de Afganistán, Hua no respondió directamente y dijo que China “mantenía contacto y comunicación con los talibanes y que respetaba la soberanía del país y sus diversas partes internas. "Los talibanes en Afganistán a menudo han expresado su deseo de tener buenas relaciones con China, con la expectativa de que China participe en el proceso de reconstrucción y desarrollo de Afganistán y no permitirá que ninguna fuerza use el suelo de Afganistán para dañar a China".

Es difícil concluir cuáles serán los nuevos capítulos en este cambio geopolítico, pero el perdedor tiene nombre, Estados Unidos de América.