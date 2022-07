Putin sobre Finlandia y Suecia:"Si emplean contingentes militares e infraestructuras, tendremos que responder en la misma moneda que en Ucrania"

En una fuerte nueva declaración contra Occidente, Putin declaró que condena las 'ambiciones imperiales' de la OTAN, advirtiendo a Finlandia y Suecia. Esta adhesión de Helsinki y Estocolmo a la OTAN marca uno de los mayores cambios en la seguridad europea en décadas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusa a la alianza militar de la OTAN de intentar afirmar su "supremacía" a través del conflicto en Ucrania. El presidente ruso también apuntó el miércoles que "respondería de la misma manera si la OTAN envía tropas e infraestructura a Finlandia y Suecia después de que los dos países nórdicos se unan a la alianza militar".

La declaración de Putin se produjo un día después de que Türkiye, miembro de la OTAN, levantara su veto sobre la oferta de Finlandia y Suecia de unirse a la alianza cuando las tres naciones acordaron proteger la seguridad de la otra. En este contexto, la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la OTAN marca uno de los mayores cambios en la seguridad europea en décadas.

“Con Suecia y Finlandia no tenemos los problemas que tenemos con Ucrania. Quieren unirse a la OTAN, adelante”, dijo Putin a la televisión estatal rusa después de conversaciones con líderes regionales en el antiguo estado soviético de Turkmenistán en Asia Central. Pero es importante recordar que su condición es que la OTAN no establezca la frontera norte contra Rusia.

“Pero deben entender que antes no había amenaza, mientras que ahora, si allí se despliegan contingentes militares e infraestructura, tendremos que responder en la misma moneda y crear las mismas amenazas a los territorios desde donde se crean las amenazas contra nosotros”, se dirigió a Putin y siguió: "Las relaciones de Moscú con Helsinki y Estocolmo inevitablemente se agriarían con la membresía de la OTAN. Todo estaba bien entre nosotros, pero ahora puede haber algunas tensiones, ciertamente las habrá. Es inevitable si hay una amenaza para nosotros".

El líder ruso también aprovechó la oportunidad para refutar las acusaciones occidentales. Negó que las fuerzas de Moscú fueran responsables de un ataque con misiles contra un centro comercial abarrotado en la ciudad ucraniana de Kremenchuk a principios de esta semana, en el que al menos 18 personas murieron y muchas siguen desaparecidas entre los escombros.

“Nuestro ejército no ataca ningún sitio de infraestructura civil. Tenemos toda la capacidad para saber qué está situado dónde", dijo Putin en una conferencia de prensa en la capital de Turkmenistán, Asjabad.

Un capítulo tras otro donde Rusia avanza en Ucrania, el gobierno ucraniano aún no ha llegado a un acuerdo solo para servir a la ambición de la OTAN de ser la fuerza militar mundial. Un sueño donde el mundo tiene a China, Rusia, India y otros países no alineados con la Unión Europea o los Estados Unidos. ¿Cuántos, en ambos lados, deben morir por la ilusión estadounidense de que no controla unilateralmente el planeta?