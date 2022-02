Petróleo a cien dólares

Era recurrente en la prensa internacional, controlada por los países compradores de petróleo, que el petróleo con el tiempo vería reducido su valor debido a las "nuevas fuentes de energía".

Hemos llegado al 2022 y este discurso se ha convertido más en un anhelo de naciones que demandan commodities que en una realidad.

El petróleo es el mayor en términos de valor agregado como negocio, volumen de producción y rentabilidad, según una máxima que está registrada en nuestra contemporaneidad, no ha sido reemplazado como principal engranaje de la economía productiva real en el mundo.



Así, ya sea en plena crisis económica, en plena pandemia o en momentos de ascensión, es el primero en verse afectado por los movimientos financieros, aunque su importancia se mantiene. El mundo no puede vivir sin petróleo, lo quieran o no los compradores.



Por lo tanto, muestra su predominio en tiempos turbulentos como las tensiones entre Rusia y Ucrania. El petróleo se acerca a los 100 dólares mientras el mundo mira hacia la frontera entre los dos países.

El mercado parece no tener límite y la volatilidad es alta, se sabe que ante la crisis lo primero en reducir su disponibilidad es el petróleo, ya que es un insumo en varios sectores de la economía, y solo en el transporte.

Desde el punto de vista político, podemos mencionar que Rusia ha negado reiteradamente que tenga planes de invadir Ucrania y su canciller dijo que propondrá continuar las negociaciones diplomáticas con Occidente.



El mercado estadounidense representado por West Texas Intermediate superó los 95 dólares el barril por primera vez desde 2014. Occidente anuncia que Rusia podría emprender una acción militar ofensiva o intentar provocar un conflicto dentro de Ucrania esta semana, dijo el viernes el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan.

Aunque Rusia ha preferido negar continuamente que tiene un proyecto efectivo para invadir y su canciller ha afirmado que propondría continuar los compromisos diplomáticos con Occidente.



Pero la posibilidad de una invasión rusa de Ucrania no solo podría interrumpir el suministro de petróleo, sino también desencadenar sanciones estadounidenses como represalia. Esta realidad, aunque sea potencial, ha hecho que los precios del petróleo se disparen en las últimas semanas debido a la especulación de que la demanda superará la oferta, a medida que la economía mundial se recupere de la pandemia.



Contando con esta situación, los "traders" están pagando primas considerables por las opciones de compra alcistas, donde los precios más altos benefician al comprador financiero. Son las más caras en términos de opciones de venta bajistas desde 2019, según datos de la prensa especializada de EE. UU. Scott Shelton, especialista en energía de TP ICAP y la Universidad de Rhode Island.

En los últimos días hemos notado que la volatilidad del petróleo, si bien no es una solución a las crecientes tensiones en torno a Ucrania, en este contexto el mercado subyacente se mantiene robusto, con barriles físicos cotizados de una manera con una inercia alcista que están alcanzando niveles sin precedentes en los últimos años y rompiendo nuevas cotas.

Al analizar el diferencial entre los contratos de futuros más cercanos al crudo Brent, llegó a un valor positivo de 2 dólares por barril, una fuerte señal alcista. En este sentido, hasta la mitad de la sesión del 14 de febrero, el WTI para entrega en marzo subió US$ 2,40 para ubicarse en US$ 95,50 el barril en Nueva York y el Brent para liquidación de abril subió 2,10 dólares para ubicarse en 96,54 dólares el barril



Junto con las cotizaciones recientes, los precios del petróleo cotizan a máximos de 2014, ya que la crisis apunta a un camino de sostenibilidad con una demanda mundial en aumento, interrupciones en el suministro y una disminución de los inventarios. Los capítulos semanales aumentaron constantemente, el más alto desde octubre, antes de la aparición de la variante del virus Ômicron.

Un choque entre la OTAN y Rusia generaría sanciones de represalia lideradas por Estados Unidos, lo que abriría la posibilidad de interrumpir los flujos energéticos globales.



De esta forma, lo que se muestra es una realidad entrando en días potencialmente decisivos por el fin de los ejercicios militares en Bielorrusia y Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho en repetidas ocasiones que su país no tiene planes de invadir a su vecino más pequeño, y retransmitido por televisión, celebró una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa en la que recibió instrucciones de "negociar".



Pero en relación al petróleo, la inminente invasión ya está en el horizonte. Al fin y al cabo, si bien Europa y Estados Unidos no quieren al petróleo como principal commodities mundial y reserva efectiva de valor para la economía global, la volatilidad con tendencia alcista ya llegó y no se calmará hasta la definición de una paz definitiva, que puede no ocurrir.