No confundir: los sionistas no son semitas

Los victimarios del pueblo palestino (otrora víctimas y devenidos en los más calificados alumnos del Tercer Reich cuando se trata de exterminar al pueblo palestino) han aprovechado un anuario de Daniel Jadue, para tratar de influir en la decisión política de la sociedad chilena, respecto a si le da el voto o no a un candidato que pretende gobernar Chile.

Los únicos antisemitas en todo este tema son los sionistas, son los que asesinan a palestinos, libaneses, sirios. Los únicos antisemitas son los que demuelen las viviendas de un pueblo semita, destruyen los cultivos de agricultores de origen semita. Los únicos antisemitas son los que levantan muros de apartheid en territorio de un pueblo semita. No son semitas los que falsifican la historia, los que se cambian el nombre para simular que tienen un origen semita o cuya lengua de origen no es semítica, A saber:

1. Golda Mabovitch nacida en Ucrania cambió su nombre por el de Golda Meir.

2. Icchak Scheinermannd nacido en Palestina de padre germano-polaco y madre bielorrusa cambió su nombre por el de Ariel Sharon.

3. David Green nacido en Polonia cambió su nombre por el de David Ben-Gurion.

4. Szymon Perski nacido en Polonia se puso Shimon Peres.

5. Nehemiah Rubitzov nacido en Palestina hijo de un padre ucraniano y una madre bielorrusa eligió el nombre de Yitzhak Rabin.

Con relación a un nombre más cercano pregunto ¿Qué tiene de semita la embajadora del sionismo en Chile, Marina Rosenberg, nacida en Buenos Aires, Argentina, hija de padres alemanes, que se trasladaron a la palestina histórica ocupada para establecerse como colonos en un Kibutz del cual fueron expulsados habitantes beduinos? ¿Podría ella remontar su origen a los pueblos semitas que habitaban Palestina?

En materia de árbol genealógico podemos dar cuenta de la falsificación histórica. Pruebas al canto y tomó en ello un valioso artículo publicado por Maher Pichara titulado “Israel y el arte de manipular la historia”. Allí se sostiene, en base al libro del historiador israelí Ilan Pappé pale en su libro “la idea de Israel” que “El colonialismo sionista entiende perfectamente la relevancia de la historia y la narración de los hechos. En el año 1936, ad-portas de la llegada a Palestina de la Comisión Peel, Ben-Gurion le encargó al historiador israelí Ben Zion Dinur de manera urgente que compruebe la continuidad del pueblo judío en estas tierras desde el año 70 d.C. Dinur le comentó que se debe investigar casi una década, Ben-Gurion respondió: “Saque usted su conclusión para cuando lleguen. Después puede tomarse toda una década para probarla” Tal como identificó el historiador judío Shmuel Almog, se necesitaba un relato para legitimar el colonialismo sionista, por eso nacionalizaron la Biblia, tomándola como un documento historiográfico oficial”(1)

Frente a la información oportunista del anuario de Daniel Jadue saltaron los vociferantes como Daniel Chernilo, presentado, como “un académico y director del doctorado de Instituciones Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Chernilo, quien es descendiente directo de judíos asesinados en el holocausto del régimen Nazi que inició en 194” y quien emitió un Trino donde sostiene “lo del anuario es una anécdota, sin duda. A lo mejor lo escribió él mismo, a lo mejor lo escribieron sus compañeros. Pero de lo que no hay dudas es que se trata de una constante biográfica: cuando se trata de los judíos, Jadue es realmente de una sola línea”.

No Chernilo, se trata del sionismo, no del judaísmo, aunque hagan denodados esfuerzos por vincularlos no es posible. Lo que denuncié trata del sionismo que interesadamente trata de usar al judaísmo para que su marca de asesinos se minimice. Saltó como resorte también el electo constituyente, ex parlamentario y lobista, Felipe Harboe quien habló de la necesidad que Jadue aclare lo del anuario porque es muy grave.

Lo grave Harboe es que use sus lazos políticos para seguir ahondando la corrupción en el país y más grave aún son sus vínculos con Israel en materia de generar acuerdos, convenios y contratos con empresas dedicadas a la ciberseguridad y que ha implicado que este ex senador y actual constituyente haya sido invitado a los territorios ocupados que el sionismo llama Israel para establecer esa ligazón.Un Felipe Harboe cercano a la embajada israelí y quien en las postrimerías de su cargo como senador firmó una carta (2) junto a otros miembros de la bancada prosionista bancada sionista en el parlamento para oponerse a la petición hecha por 53 parlamentarios que le habían pedido a Sebastián Piñera que llamara al embajador de Chile en Israel, para que tome medidas por la decisión de dicho gobierno de continuar con el proceso de colonización y anexión del territorio ocupado de Palestina. Ese es el Harboe que pide explicaciones. Tan serio como considerar las críticas a Jadue, de la comentarista de farándula con residencia en estados Unidos, Marcela Vacarezza quien se ha declarado una furibunda anticomunista en las redes.

Les presento, a quienes rasgan vestiduras por el anuario escolar de Jadue, algunas ideas expresadas por sionistas ocupantes de Palestina, frente a lo cual el sionismo criollo ha callado, como siempre:

David Ben Gurion. (polaco)

• Debemos expulsar a los palestinos y tomar sus lugares

• Debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población palestina.

• Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos que los palestinos nunca regresen...

Zeev Jabotinsky (ruso)

• Ningún autóctono abandona su tierra por voluntad propia, por lo tanto debemos utilizar la fuerza, expulsar a los palestinos…

Golda Meir (ucraniana)

• ¿Cómo nos piden que nos retiremos de los Territorios Ocupados? Si allí no vive nadie. 1969.

Menachem Begin (polaco)

• No sólo la matanza era justificada, sin ello no se hubiese construido el Estado de Israel

General Shlomo Lahat (alemán)

• Nosotros debemos matar a los palestinos, a menos que ellos acepten vivir como esclavos.

Ayelet Shaked (Con familia de origen iraquí Ex ministra de Justicia de Netanyahu”)

• "Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto también se aplica a las madres de los terroristas fallecidos…Detrás de cada terrorista hay decenas de hombres y mujeres sin los cuales no podría atentar. Ahora todos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre sus cabezas. Incluso las madres de los mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos…Deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes" (3)

Naftali Bennett (Hijo de padres estadounidenses Electo primer ministro)

• Ante la liberación de los presos palestinos afirma “Si vamos a soltarlos, quizá deberíamos matarlos antes” … “Yo he matado a muchísimos árabes en mi vida, y no he tenido ningún problema por ello”

Nuevamente Sion Wood en versión criolla nos quiere sacar la lágrima fácil, como si ello fuera razón argumental para que nos indignemos frente al anuario de Daniel Jadue. Es el chantaje emocional permanente con que encubren su negativa a denunciar lo que hace la segunda patria (o primera quizás) de los sionistas chilenos, que rasgan vestiduras por un anuario pero callan obsequiosamente y en forma cómplice frente a los crímenes de Israel. Reitero, la crítica es frente al régimen sionista, sus crímenes, su ocupación y colonización de Palestina, no en sus creencias religiosas que en modo alguno avalan las decenas de miles de asesinatos que la ambición de colonos extranjeros sionistas ha generado en suelo palestino.

Lo que nos debe indignar es que Chile tenga tratos con una entidad como la israelí que asesina día a día al pueblo palestino, que bombardea crónicamente a los habitantes de Gaza. Debemos exigir al gobierno chileno, que no tenga tratos militares con empresas israelíes, involucradas en el caso de las facturas duplicadas entre FAMAE y el complejo militar sionista que ha significado pérdidas por 200 millones de dólares. Lo que nos debe indignar es la firma, hace pocas semanas, de un convenio que se licitó y fue adjudicado a la empresa israelí ISI Imagensat por 120 millones de dólares para construir satélites en el programa chileno denominado Sistema Nacional de Satélites. Convenio por el cual Israel tiene derecho al 60% de las imágenes que se generen en las áreas de análisis militar, topográfico, prospección minera, estableciendo incluso un centro de rastreos satelital en la región de Magallanes. ¿Después de tener enquistado al sionismo en Chile debemos preocuparnos de un anuario?

Estamos ante el crónico victimismo sionista:

1. El típico y despreciable oportunismo sionista, que suele mirar la paja en el ojo ajeno y no el bosque que tiene en los suyos, para atacar a todo aquel que denuncia sus crímenes.

2. Los intocables, los supuestamente elegidos por un dios exclusivo y excluyente a los cuales un agente inmobiliario de carácter divino les prometió una tierra.

3. Los que han asesinado a decenas de miles de hombres, mujeres y niños palestinos desde el año 1948 a la fecha, para construir con sus mitos fundacionales una entidad criminal, segregacionista, que imitando el apartheid sudafricano pretende darle una carga legal a su alegada ley de estado nación judío. Una ley profundamente antisemita que le quita el carácter de lengua oficial al árabe, que declara que los únicos que pueden hablar de autodeterminación son los judíos, que mata semitas musulmanes y cristianos.

4. Un victimismo que ha hecho del holocausto una verdadera industria como los señala el académico estadounidense de padres judíos (que fueron prisioneros en los campos de concentración de Majdanek y Auschwitz) Norman Finkelstein en su libro “la Industria del Holocausto”.

5. Un sionismo criollo y sus corifeos, que de inmediato comienza su andanada de opiniones de manos de aquellos cuyos padres sufrieron lo que llaman el holocausto y así sensibilizare a una sociedad chilena que en verdad muestra poco interés en ello más allá d ellos parlamentarios que gozan de las prebendas y apoyos del sionismo, para sus campañas políticas y suelen asistir a la palestina histórica ocupada para ver cómo se coordinan en la limpieza de imagen de los crímenes cometidos por el régimen israelí.

Un anuario es un hecho anecdótico que muestra también la ignorancia de parte de los compañerosde Daniel Jadue, al tratar de antisemita a un semita, pues en este proceso de ocupación y colonización de palestina el único semita como pueblo, es precisamente el palestino, no los colonos sionistas, algunos de ellos de creencia judía que provienen de Ucrania, Rusia, Moldavia, Inglaterra, Chile, Argentina Estados Unidos (el 10% de los colonos que habitan los asentamientos sionistas en Cisjordania son de origen estadounidense). Colonos de que semitas tienen lo mismo que Netanyahu de probidad.

Más que preocuparse de un anuario, los invito a que estemos alertas frente a la presencia cada día más activa del sionismo en nuestro continente y generando una activa presencia en nuestro país, y en esa realidad debemos ser capaces de denunciar sus crímenes.Tengamos claro, que evidenciar los crímenes del sionismo no es antisemitismo, como también revelar que el judaísmo rechaza al sionismo.

1. https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2021/05/31/israel-y-el-arte-de-manipular-la-historia.html

2. https://www.elmostrador.cl/dia/2020/11/13/transversal-grupo-de-parlamentarios-critican-carta-enviada-a-pinera-en-donde-le-piden-que-interceda-en-conflicto-palestino-israeli/

3. https://www.huffingtonpost.es/2015/05/09/ministra-israeli-madres-palestinas_n_7248828.html