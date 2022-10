Mosquito: exterminador de la humanidad

Como la mayoría de mis compatriotas conozco las picadas de mosquito en todas sus versiones: zancudos, patas blancas, jejenes y los infames “puyones” que atraviesan hamacas, cobijas, uniformes militares y el cuero del ganado… hice un conuco en la bahía de Cariaquito (Macuro, Paria) que tiene el dudoso honor de figurar en el correspondiente libro de pilotaje británico con un flemático “los mosquitos son numerosos” y en las Instrucciones Náuticas francesas con un más sincero “los mosquitos son espantosos”. Los mosquitos me contagiaron un dengue que casi me mata…

Pero le debo al articulista portugués Luís Pedro Nunes (revista de O Expresso 14 octubre 2022) haberme orientado hacia el libro del historiador Timothy C. Winegard (“A Human History of Our Deadliest Predator” – Historia Humana de nuestro Predador más Letal), para enterarme que en los 190 millones de años que los mosquitos llevan en “nuestro” planeta, el paludismo alias ‘malaria’ y la fiebre amarilla alias ‘vomito negro’ que transmiten, han matado 52 mil millones de seres humanos, más de la mitad de todos los que aquí han vivido. Más que todas las guerras, la peste negra, la gripe española y el Covid 19 juntos, y no sólo a los pobres: mataron a Alejandro el Grande, impidieron que Gengis Kan ocupara el sur de Europa, destruyeron imperios, derrotaron a Napoleón en Haití… la plaga bíblica que asustó al Faraón. En América había mosquitos pero no las enfermedades que transmiten, las cuales llegaron con los europeos y los africanos secuestrados y esclavizados que ellos trajeron de África…el paludismo y la fiebre amarilla mataron gran parte de los 90 millones de indígenas víctimas de la conquista y la colonización.

Malaria viene del ‘mal aire’ que los romanos creían era el culpable, y paludismo viene de ‘palude’, pantano en latín (y en italiano). La famosa canción revolucionaria “Bela Ciao” era, en su versión original del Siglo 19, el lamento de las trabajadoras de los arrozales atormentadas por los mosquitos.

En Venezuela los desastres causados por el mosquito fueron el tema de la novela ‘Casas Muertas’ de Miguel Otero Silva (1908-1985), y el tirano Juan Vicente Gómez (1857–1935) constataba: “El paludismo y los jefes civiles van a acabar con Venezuela”. Hasta la Segunda Guerra Mundial cuando llegó el muy tóxico pero efectivo DDT que permitió el boom poblacional de los “hijos del DDT” entre quienes me cuento. Pero en África no han tenido esa oportunidad y cada 75 segundos muere un niño o una niña menor de 5 años.

Los mosquitos y el paludismo sigue siendo mala noticia: según cifras oficiales, a nivel mundial en 2020 hubo 241 millones de contagios y 627 mil muertes. Y con el calentamiento global, el paludismo subirá a latitudes más al norte o al sur del Ecuador… La buena noticia es que el año pasado finalmente se creó una vacuna segura y efectiva contra el mal. Falta saber si los gobiernos y los vampiros farmacéuticos la pondrán al alcance de los pobres.

Mientras llega el prometido futuro sin las enfermedades que transmite ese asesino en serie, para gran parte de la humanidad su zumbido seguirá siendo el zumbido de la muerte.